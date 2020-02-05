Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Нападающий в 11-й раз забил 40 голов за сезон в НХЛ. Больше только у Уэйна Гретцки — 12 чемпионатов. В девятый раз Овечкин первым в лиге по ходу сезона добрался до этой отметки — это рекорд НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 57 (40+17) очков в 52 матчах НХЛ.