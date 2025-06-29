Беннетт — о продлении контракта с «Флоридой»: «Я думаю, что в будущем нас ждет гораздо больший успех»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт прокоментировал решение продлить контракт с клубом.

«Я думаю, что в будущем нас ждет гораздо больший успех. У нас действительно есть шанс по-настоящему превратить эту команду в династию. Я действительно благодарен, что у меня есть шанс стать частью этого. В этой головоломке так много кусочков, которые создают эту команду и ее успех. И для меня большая честь стать лишь малой частью этого. Я с нетерпением жду возможности приумножать это наследие в течение следующих восьми лет», — цитирует 29-летнего канадца AP.

В сезоне-2024/25 Беннетт сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 23 играх. Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли-2025 и получил приз «Конн Смайт Трофи».