«Нью-Джерси» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 71 матче.

«Оттава» идет на 14-й строчке с 62 очками в 69 играх.