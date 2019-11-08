Николай Прохоркин: «Играть в НХЛ после КХЛ сложно»

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин признался, что ему непросто было приспособиться к НХЛ после выступлений в КХЛ.

— Почему вами были не очень довольны по итогам предсезонки?

— Честно — не знаю. Знаю только то, что читал. Что нужно быстрее думать. Было легкое недопонимание у меня. И с партнерами, и вообще в целом, потому что я все равно хотел и старался играть в пас. Как-то придержать шайбу — но взаимопонимания особо не нашел. И поэтому у нас лебедь, рак и щука были в звене. Я просто бегал за шайбой. Выбрасывали ее, забрасывали. Поэтому ничего не мог показать. В последнем матче на предсезонке была пара моментов. Как раз с Ковальчуком выскочили в одной смене — и сразу два момента. Я еще и «один в ноль» убежал. Не забил, правда.

— Как раз после той игры Маклеллан сказал, что вы пока с мышлением запаздываете.

— Да, да, есть такое. Наверное, дело как раз в том, что играть в НХЛ после КХЛ сложно. Да еще и после лета, долго не играл. Это, конечно, не оправдание — должен быть готовым. С другой стороны, как быть готовым, если ты не знаешь, к чему. Никогда же не играл в этой лиге. Все равно то, что было на тренировках, в двусторонних матчах — это совсем другое. (Игорь Еронко).

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.