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Сегодня, 07:08

«Монреаль» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Канадиенс» голами отметились Марк Шайфли, Расмус Купари и Кайл Коннор, оформивший дубль. Единственный гол «Канадиенс» на счету Юрая Слафковски.

«Виннипег» набрал 73 очка и лидирует в Западной конференции, а «Монреаль» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

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ХК Виннипег Джетс
ХК Монреаль Канадиенс
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
19.01
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3.02
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 2
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 - : -
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 - : -
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 - : -
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