«Монреаль» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Канадиенс» голами отметились Марк Шайфли, Расмус Купари и Кайл Коннор, оформивший дубль. Единственный гол «Канадиенс» на счету Юрая Слафковски.

«Виннипег» набрал 73 очка и лидирует в Западной конференции, а «Монреаль» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

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