«Баффало» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У «Сэйбрз» Тэйдж Томпсон и Йон Петерка оформили по хет-трику, а также один гол забил Зак Бенсон. У «Брюинз» голами отметились Брэд Маршан и Мейсон Лоррей.

«Баффало» с 43 очками идет на последнем месте в Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 7-й строчке — 56 очков.

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