«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил дубль, а также по одному голу забили Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

«Каролина» с 66 очками занимает 2-е место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 52 очка.

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