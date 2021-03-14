«Миннесота» победила «Аризону», Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» победила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Российский нападающий «Дикарей» Кирилл Капризов нанес 8 бросков по воротам, но так и не смог пробить Антти Раанту. Зато Капризов записал в свой актив результативную передачу.

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«Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кессел — 9, 13:27 — 0:1. Раск — 6 (Зуккарелло, Капризов), 26:35 — 1:1. Бонино — 3 (Фиала, Паризе), 46:03 — 2:1. Фиала — 9 (бол., Дамба, Бродин), 51:10 — 3:1. Эрикссон Эк — 11 (п.в.), 59:55 — 4:1.

Вратари: Тэлбот — Раанта (57:13 — 58:37, 58:53 — 59:55).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (9+14+11) — 22 (6+6+10).

Наши: Капризов (18.54/8/+1) — Любушкин (14.05/0/0).

14 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.