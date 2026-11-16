Готье стал пятым игроком в истории НХЛ с голевой серией из девяти матчей в возрасте до 23 лет

Нападающий «Анахайма» Каттер Готье забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» и продлил свою голевую серию до девяти игр.

22-летний американец стал пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось отличиться в девяти матчах подряд в возрасте 22 лет или младше. Ранее это достижение покорялось Бейбу Даю (11 матчей в сезоне-1920/21), Майку Босси (10 в сезоне-1978/79), Теему Селянне (9 в сезоне-1992/93) и Уэйну Гретцки (9 в сезоне-1981/82).

За девять матчей своей голевой серии Готье забросил 16 шайб и сделал две результативные передачи, набрав 18 очков.

Кроме того, серия форварда «Анахайма» стала самой продолжительной в НХЛ за последние 29 лет.