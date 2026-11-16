Готье стал пятым игроком в истории НХЛ с голевой серией из девяти матчей в возрасте до 23 лет
Нападающий «Анахайма» Каттер Готье забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» и продлил свою голевую серию до девяти игр.
22-летний американец стал пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось отличиться в девяти матчах подряд в возрасте 22 лет или младше. Ранее это достижение покорялось Бейбу Даю (11 матчей в сезоне-1920/21), Майку Босси (10 в сезоне-1978/79), Теему Селянне (9 в сезоне-1992/93) и Уэйну Гретцки (9 в сезоне-1981/82).
За девять матчей своей голевой серии Готье забросил 16 шайб и сделал две результативные передачи, набрав 18 очков.
Кроме того, серия форварда «Анахайма» стала самой продолжительной в НХЛ за последние 29 лет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Филадельфия
|24
|7
|17
|20
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|21
|13
|8
|27
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Юта
|22
|10
|12
|23
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
|13
|14
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
Результаты / календарь
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23.11
|18.11
|03:00
|Филадельфия – Баффало
|4 : 3
|18.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|2 : 5
|18.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 2
|18.11
|03:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|0 : 3
|18.11
|03:00
|Айлендерс – Коламбус
|5 : 1
|18.11
|03:30
|Чикаго – Торонто
|6 : 3
|18.11
|04:00
|Сент-Луис – Анахайм
|8 : 6
|18.11
|04:00
|Виннипег – Оттава
|1 : 2
|18.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|7 : 3
|18.11
|06:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|18.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -
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