Макдэвид повторил рекорд Гретцки по скорости достижения 40 передач за сезон НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки по наименьшему количеству матчей, потребовавшихся для достижения отметки в 40 результативных передач за один регулярный чемпионат НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний канадец достиг этого показателя в своем 22-м матче сезона-2026/27 против «Филадельфии». Макдэвид ассистировал Леону Драйзайтлю, который отличился в большинстве в первом периоде. Позднее капитан «Ойлерз» забил гол и сделал еще один результативный пас, доведя количество очков до 53 (12+41) за 22 игры.

Гретцки также достиг отметки в 40 передач за 22 матча в сезоне-1984/85. Помимо Макдэвида, только Гретцки (четырежды) и Марио Лемье (дважды) удавалось сделать 40 результативных передач за первые 25 матчей сезона или быстрее.