«Анахайм» разгромил «Калгари», Минтюков сделал голевой пас

«Анахайм» на своем льду разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев результативной передачей отметился Павел Минтюков. На счету 22-летнего россиянина 8 (2+6) очков в 17 матчах сезона-2026/27. Два гола и одна передача у Бекетта Сенекке.

У гостей голевым пасом отличился Матвей Гридин. 20-летний россиянин набрал 13 (6+7) очков в 21 матче сезона-2026/27.

«Анахайм» набрал 23 очка и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Калгари» с 19 очками — на 13-й строчке.