«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию» на выезде, Подколзин забил гол, Мичков отдал передачу

«Эдмонтон» победил «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (дубль), Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид и российский нападающий Василий Подколзин. В сезоне-2026/27 25-летний россиянин в 22 матчах набрал 16 (10+6) очков.

У хозяев забили Коул Кнубл и Ноа Кэйтс. У российского форварда Матвея Мичкова результативный пас. В сезоне 21-летний форвард в 23 матчах набрал 17 (11+6) очков.

«Эдмонтон» продлил победную серию до 5 матчей. Он занимает 1-е место в таблице Западной конференции с 35 очками после 22 встреч. «Филадельфия» (18 очков после 23 игр) располагается на 14-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Эдмонтон» 18 ноября сыграет с «Флоридой» в гостях. «Филадельфия» примет «Баффало» в тот же день.