Ковальчук хочет перейти в клуб, который претендует на Кубок Стэнли. Денежный фактор не играет роли

Сегодня после прохождения процедуры драфта отказов Илья Ковальчук разорвет контракт с «Лос-Анджелесом». Теперь он станет неограниченно свободным агентом и может подписываться с любым клубом НХЛ или КХЛ.

Как уже сообщал «СЭ», Ковальчук рассчитывает продолжить карьеру за океаном и пока не рассматривает предложения из России.

По нашей информации, к Илье в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако Илья хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.

Напомним, что Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после полутора сезонов в клубе. В ноябре «Кингз» отправили хоккеиста в бессрочный запас.

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