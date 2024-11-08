Капризов признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2).

27-летний россиянин отметился 3 результативными передачами. Второй звездой признан вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, который отразил 24 броска из 26. Третья звезда — форвард «Шаркс» Маклин Селебрини, оформивший дубль.

В текущем сезоне Капризов провел 13 матчей, в которых набрал 24 (7+17) очка.