«Нью-Джерси» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «дьяволов» шайбы забросили оформивший дубль Йеспер Братт, Ондржей Палат, Йонас Зигенталер и Джейк Хьюз, также отметившийся двумя результативными передачами.

Авторами голов «Канадиенс» стали оформивший дубль Алекс Ньюхук и Брендан Галлахер.