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Хабибулин: «Думаю, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, если не будет серьезной травмы»

Мария Гусева
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Вратарь, обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампы-Бэй» Николай Хабибулин сравнил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Они совершенно разные, можно их сравнить, к примеру, с Кросби и Халлом, — цитирует ТАСС Хабибулина. — То есть Овечкин — это больше бросок, а Гретцки — больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах».

Также Хабибулин ответил на вопрос, сумеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, если не будет серьезной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько это времени займет», — резюмировал он.

На счету форварда 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Николай Хабибулин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
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5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
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1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
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7 Аризона 41 13 28 31
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3 Сиэтл 41 25 16 54
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18.01
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Баффало – Виннипег
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13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
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Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
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13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
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Сент-Луис – Калгари
 1 : 4
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