Защитник «Тампы» Сергачев одним ударом уложил на лед форварда «Ванкувера»

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев в матче против «Ванкувера» (5:4) ударил форварда соперников Конора Гарланда.

В конце встречи Гарланд ударил российского вратаря Андрея Василевского по ловушке клюшкой, после того как голкипер зафиксировал шайбу. Затем Сергачев ударом кулаком в челюсть сбил с ног нападающего «Кэнакс».

Судья решил не наказывать россиянина двухминутным удалением.

В текущем сезоне Сергачев провел 38 матчей в НХЛ и набрал 30 (6+24) очков.