Форвард «Нэшвилла» Нидеррайтер считает, что Аскаров станет элитным вратарем в НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Нино Нидеррайтер оценил дебют российского голкипера Ярослава Аскарова в НХЛ.

Он сыграл за «Предаторз» в матче против «Монреаля» (3:4) и отразил 31 бросок из 35.

«Я думаю, что он был великолепен. Он определенно чувствовал себя очень комфортно в воротах и много играл с шайбой. Он определенно станет элитным вратарем, это видно», — приводит слова Нидеррайтера сайт НХЛ.

В текущем сезоне Аскаров провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки», в которых пропустил 57 шайб при двух сухих матчах и 90,5 процента отраженных бросков. Он был приглашен на Матч звезд лиги, который состоится 5-6 февраля в Лавале.