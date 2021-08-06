Голкипер Макнивен продлил контракт с «Монреалем»
19:54
Голкипер Майкл Макнивен продлил контракт с «Монреалем». Он подписал двустороннее соглашение на один год, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Таким образом, хоккеист, который находился в статусе ограниченно свободного агента, избежал арбитражных слушаний по контракту.
В прошлом сезоне 24-летний каналец выступал за фарм-клуб «Монреаля» в НХЛ.
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