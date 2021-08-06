«Даллас» начал переговоры по новому контракту с Клинбергом

«Даллас» начал переговоры по новому контракту с защитником Йоном Клинбергом, сообщает Dallas Morning News.

У 28-летнего шведа остался последний год по действующему соглашению. По нему он получает 4,25 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне защитник провел 53 матча и набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «-15». «Даллас» выбрал Клинберга на драфте-2010 под общим 131-м номером в пятом раунде.

Напомним, этим летом «Старз» заключили новый долгосрочный контракт с другим защитником — Миро Хейсканеном. Он подписал восьмилетний контракт с «Далласом» на общую сумму 67,6 млн.