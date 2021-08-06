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Маркус Юханссон продолжит карьеру в «Сиэтле»

19:40
Маркус Юханссон. Фото ХК «Миннесота».
Маркус Юханссон. Фото ХК «Миннесота».
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Нападающий Маркус Юханссон подписал контракт с «Сиэтлом». Хоккеист, который находился в статусе неограниченно свободного агента, заключил контракт на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 30-летнего шведа составит 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Юханссон играл за «Миннесоту». Из-за травмы он провел только 36 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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