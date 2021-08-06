Маркус Юханссон продолжит карьеру в «Сиэтле»

Нападающий Маркус Юханссон подписал контракт с «Сиэтлом». Хоккеист, который находился в статусе неограниченно свободного агента, заключил контракт на один год, сообщает сайт клуба.

? LET'S GO, JOJO! ?



The #SeaKraken have agreed to terms with forward

Marcus Johansson on a one-year contract (1.5M AAV) ? https://t.co/2z2ZHsAwZy pic.twitter.com/WX0CTWIVax — Seattle Kraken (@SeattleKraken) August 6, 2021

Зарплата 30-летнего шведа составит 1,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Юханссон играл за «Миннесоту». Из-за травмы он провел только 36 матчей и набрал 14 (6+8) очков.