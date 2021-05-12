Генеральный менеджер «Баффало» рассказал о травме Айкела

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс прокомментировал слова капитана команды Джейка Айкела. Нападающий заявил, что у него возник конфликт с руководством, которое не хотело отпускать его на операцию.

«Мы все хотим одного. Чтобы Джек был здоров. Он капитан нашей команды. Великолепный игрок.

Мы просто хотим найти оптимальный вариант лечения. И мы считаем, что хирургическое вмешательство — это не всегда верный шаг», — приводит слова Адамса Sportsnet.

При этом генеральный менеджер подчеркнул, что нападающий не требовал обмена.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В нынешнем регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.