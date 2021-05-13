Куликов сделал голевую передачу в победном матче «Эдмонтона» с «Монреалем»
02:37
«Эдмонтон» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Доминик Кахун.
«Ойлерз» одержали третью победу кряду. «Канадиенс» потерпели пятое подряд поражение.
Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.
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