"Филадельфия" победила "Виннипег"

"Филадельфия" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Победную шайбу забросил нападающий Трэвис Конекны.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Виннипег" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Вароун - 2 (Раффль, Фолин), 29:47 - 1:0. Рословик - 3 (бол., Трауба, Литтл), 32:59 - 1:1. Конекны - 13 (Макдональд), 38:46 - 2:1. ван Римсдайк - 13 (Конекны), 56:25 - 3:1.
Вратари: Харт - Броссуа (57:44 - 59:52).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 31 (8+12+11) - 32 (11+12+9).
Наши: Воробьев (7.36/0/+1), Проворов (28.03/2/0) - Куликов (18.10/0/-2).
29 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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