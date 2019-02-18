Евгений Кузнецов: "Если Кравцова зовут в "Рейнджерс" – значит, он им нужен"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов - о возможности перехода нападающего "Трактора" Виталия Кравцова в "Рейнджерс".
– Насколько понимаю, вы общаетесь с Кравцовым. Даже агента, читал, своего ему рекомендовали. Советуете ли ему ехать в "Рейнджерс" после этого сезона?
– Просто спросил Виталика, есть ли у него агент. Он сказал, что есть, – вопрос закрылся. А что касается "Рейнджерс" – у каждого своя голова на плечах. У меня в свое время было много советчиков, я слушал – а в итоге сделал все наоборот. И угадал.
Если в "Рейнджерс" Кравцова зовут – значит, он им нужен. Если он чувствует себя физически и психологически готовым к большим переменам, когда все надо начинать заново – почему нет? Я всегда был сторонником того, что домой можно вернуться всегда. (Игорь Рабинер)
Полное интервью Евгения Кузнецова - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-rossiyskogo-forvarda-vashingtona-evgeniya-kuznecova-o-kubke-stenli-aleksandre-ovechkine-docheri-esenii-olimpiade-i-kubke-mira-1513360/