Евгений Кузнецов: "Если Кравцова зовут в "Рейнджерс" – значит, он им нужен"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов - о возможности перехода нападающего "Трактора" Виталия Кравцова в "Рейнджерс".

– Насколько понимаю, вы общаетесь с Кравцовым. Даже агента, читал, своего ему рекомендовали. Советуете ли ему ехать в "Рейнджерс" после этого сезона?

– Просто спросил Виталика, есть ли у него агент. Он сказал, что есть, – вопрос закрылся. А что касается "Рейнджерс" – у каждого своя голова на плечах. У меня в свое время было много советчиков, я слушал – а в итоге сделал все наоборот. И угадал.

Если в "Рейнджерс" Кравцова зовут – значит, он им нужен. Если он чувствует себя физически и психологически готовым к большим переменам, когда все надо начинать заново – почему нет? Я всегда был сторонником того, что домой можно вернуться всегда. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Евгения Кузнецова - здесь