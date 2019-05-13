Джордан Стаал: "Каролине" пора найти свою игру"

Нападающий "Каролины" Джордан Стаал прокомментировал поражение во втором матче третьего раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Бостоном" (2:6).

– Проблема в основном в нас самих, – приводит слова Стаала русскоязычный сайт НХЛ​. – Немножечко, конечно, и в них тоже, поскольку играют они сейчас здорово, но в основном в нас. Мы недостаточно хороши. Наша игра "пять на пять" недостаточно хороша, игра спецбригад и вообще все. Каждый должен делать свой вклад и просто играть с большим отчаянием.

Мы по-прежнему уверены в себе, как и в том, что дома можем выиграть. Мы просто должны сыграть так, как умеем и приложить для этого все усилия. Пора прекратить искать самим себе оправдания и найти, наконец, свою игру.

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