«Филадельфия» переиграла «Детройт» на выезде, у Мичкова голевая передача

«Филадельфия» победила «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Алекс Дебринкэт и Лукас Раймонд. У гостей забили Оуэн Типпетт (хет-трик), Ноа Кэйтс и Шон Кутюрье. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 21-летнего хоккеиста 39 (16+23) очков в 71 матче.

«Детройт» (86 очков после 73 встреч) располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (84 очка после 72 игр) идет на 11-м месте.

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