«Тампа» в серии буллитов обыграла «Даллас»

«Тампа-Бэй» 17 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Даллас» (4:3).

Решающий буллит реализовал форвард «молний» Брэйдон Пойнт, россиянин Александр Радулов свою попытку не использовал.

В конце основного времени шайба 34-летнего россиянина помогла «Старз» перевести игру в овертайм.

После этой победы «Тампа» вышла на первое место в Центральном дивизионе с 42 очками, «Даллас» — шестой (25 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пойнт — 11 (Палат, Чирелли), 3:55 — 0:1. Хейсканен — 3 (бол., Павелски, Робертсон), 29:05 — 1:1. Жозеф — 7 (Марун, Колтон), 34:20 — 1:2. Стэмкос — 14 (бол., Хедман, Пойнт), 51:49 — 1:3. Бенн — 5 (Хейсканен, Павелски), 57:54 — 2:3. Радулов — 4 (Бенн, Робертсон), 58:35 — 3:3.

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: Эттингер — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (6+10+9+2) — 36 (19+7+7+3).

Наши: Гурьянов (16.10/0/0), Радулов (16.16/5/+2) — Сергачев (23.33/3/0).

17 марта. Даллас. American Airlines Center.