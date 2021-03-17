Пресс-служба назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (3:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Александр Овечкин, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (718 голов) и достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру (сейчас уже 1301 (718+583)).