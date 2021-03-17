«Колорадо» обыграло «Анахайм», забросив восемь шайб в ворота соперника

«Колорадо» 17 марта в матче регулярного сезона НХЛ на своей площадке обыграло «Анахайм» (8:4).

Три очка (2+1) у победителей набрал канадский форвард Назем Кадри, столько же очков (1+2) у канадского нападающего «уток» Адама Хенрика.

После этой победы «Колорадо» вышло на третье место в Западном дивизионе с 36 очками, «Анахайм» — последний (22 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 8:4 (2:4, 2:0, 4:0)

Голы: Бураковски — 7 (Кадри, Жирар), 1:01 — 1:0. Терри — 5 (Зеграс, Хенрик), 2:16 — 1:1. Хейнен — 4 (Хаттон, Хенрик), 4:33 — 1:2. Кадри — 8 (Саад, Тэйвз), 7:02 — 2:2. Хенрик — 7 (Терри), 15:59 — 2:3. Грант — 1 (мен., буллит), 19:42 — 2:4. Рантанен — 14 (Ландескуг, Тэйвз), 31:25 — 3:4. Кадри — 9 (Бураковски, Донской), 38:26 — 4:4. Маккиннон — 8 (бол., Тэйвз, Рантанен), 41:01 — 5:4. Жирар — 5, 43:24 — 6:4. Белльмар — 2 (п.в., Кадри, Колверт), 56:48 — 7:4. Саад — 10 (бол., Донской, Ничушкин), 58:45 — 8:4.

Вратари: Миска (Грубауэр, 20:00) — Миллер (56:18 — 56:48).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (10+13+13) — 22 (7+7+8).

Наши: Ничушкин (13.21/1/0) — -.

17 марта. Денвер. Ball Arena.