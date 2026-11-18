«Чикаго» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» обыграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей по дублю оформили Фрэнк Назар и Тайлер Бертуцци, который также сделал результативную передачу. Защитник Сэм Ринзелл отметился тремя голевыми передачами. У гостей отличились Истон Коуэн, Тедди Блюгер и Джон Таварес.

Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 19 из 25 бросков по своим воротам. Голкипер «Чикаго» Спенсер Найт совершил 31 сейв.

«Торонто» потерпел седьмое поражение подряд. «Чикаго» набрал 14 очков в 21 матче, а «Мэйпл Лифс» — 18 очков после 23 игр.