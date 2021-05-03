Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов прокомментировал переход в клуб НХЛ.

«Новый шаг в моей жизни», — написал Чинахов в Twitter.

a new step in my life? pic.twitter.com/SQ2xTSk4A7 — Egor Chinakhov (@EgorChinakhov) May 2, 2021

20-летний россиянин был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом» и заключил стандартный контракт новичка на три сезона.

В сезоне КХЛ Чинахов набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.