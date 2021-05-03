Макдэвид прокомментировал возможность набрать 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о возможности набрать 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

«Лично я хочу продолжать играть в хороший хоккей, наша команда хочет того же. Мы хотим выйти в плей-офф на хорошей ноте. Очевидно, все иначе, когда можешь сделать это в сокращенном сезоне, но я не собираюсь менять что-либо. Я просто продолжу играть в свою игру, и если я доберусь до этой отметки, то так и будет. Если нет, то без разницы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 24-летний канадец провел 49 матчей, в которых набрал 87 (29+58) очков. «Ойлерз» осталось провести в регулярном чемпионате пять матчей с «Ванкувером» и два — с «Монреалем».