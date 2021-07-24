«Баффало» обменял Сэма Райнхарта во «Флориду»

«Баффало» обменял нападающего Сэма Райнхарта во «Флориду». «Пантеры» отдали за форварда пик в первом раунде драфта 2022 года, а также молодого голкипера Девона Леви, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

У 25-летнего Райнхарта завершается срок действия 1-летнего контракта с зарплатой 5,2 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне в его активе 40 (25+15) баллов в 54 матчах регулярного чемпионата при полезности «-29».

2-й номер драфта НХЛ-2014 присоединился к двум другим игрокам, выбранным на том драфте в топ-5 — Аарону Экбладу (1-й номер, «Флорида») и Сэму Беннетту (4-й номер, «Калгари»).