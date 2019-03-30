4 очка Монахэна помогли "Калгари" разгромить "Анахайм"

"Калгари" на своем льду обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Два гола и две голевые передачи на свой счет записал нападающий "Флэймз" Шон Монахэн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Анахайм" - 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Велински - 1, 10:09 - 0:1. Джиордано - 17 (Монахэн), 15:32 - 1:1. Монахэн - 32 (Андерссон, Линдхольм), 23:37 - 2:1. Нил - 6 (бол., Монахэн, Чарник), 30:07 - 3:1. Райан - 10 (Броди), 48:07 - 4:1. Хэтэуэй - 11 (Хэмоник, Райан), 54:37 - 5:1. Монахэн - 33 (Годро, Хэнифин), 59:14 - 6:1.

Вратари: Смит - Миллер.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (8+18+11) - 22 (10+9+3).

30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.