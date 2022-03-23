ФХР попросила КХЛ сохранить паузы для игр сборных в следующем сезоне

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о планах организации на следующий сезон.

«Нам все равно надо играть, поддерживать хоккеистов в тонусе. Мы готовим ряд предложений по турнирам, которые мы хотим провести в мае, июне и июле. Часть из них проводилась и ранее, это молодежные турниры, что-то мы придумаем, постараемся по максимуму привлечь сборные других государств.

У нас уже был разговор с КХЛ, и мы сказали, что паузы нам понадобятся, так как мы все равно будем собирать сборные. Понятно, что надо играть и взрослыми, и молодежными командами, рано или поздно мы вернемся, и мы должны быть готовы к этим соревнованиям. У нас нет в планах разрывать отношения с международной федерацией", — приводит слова Курбатова ТАСС.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок.

Сборная России также не сможет выступить на этапах Евротура. КХЛ согласовывала с ФХР паузы в чемпионате для участия сборной России в этапах Евротура.