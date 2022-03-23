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Сегодня, 15:24

ФХР попросила КХЛ сохранить паузы для игр сборных в следующем сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о планах организации на следующий сезон.

«Нам все равно надо играть, поддерживать хоккеистов в тонусе. Мы готовим ряд предложений по турнирам, которые мы хотим провести в мае, июне и июле. Часть из них проводилась и ранее, это молодежные турниры, что-то мы придумаем, постараемся по максимуму привлечь сборные других государств.

У нас уже был разговор с КХЛ, и мы сказали, что паузы нам понадобятся, так как мы все равно будем собирать сборные. Понятно, что надо играть и взрослыми, и молодежными командами, рано или поздно мы вернемся, и мы должны быть готовы к этим соревнованиям. У нас нет в планах разрывать отношения с международной федерацией", — приводит слова Курбатова ТАСС.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок.

Сборная России также не сможет выступить на этапах Евротура. КХЛ согласовывала с ФХР паузы в чемпионате для участия сборной России в этапах Евротура.

Источник: https://tass.ru/sport/14157885
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 64 39 25 87
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Нью-Джерси 63 23 40 51
8 Филадельфия 63 20 43 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 62 39 23 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
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Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 3 : 2
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
7 : 4
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 6 : 3
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 3 : 0
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 4 : 0
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 5 : 3
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 4
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 4
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 6 : 1
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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