«Омские ястребы» уступили «Сибирским снайперам»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Омские ястребы» принимали «Сибирских снайперов». Гости победили со счетом 5:4.
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«Омские ястребы» (Омск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Голы: Грицюк — 25 (Аликов), 14:10 — 1:0. Савченко — 4 (Давыдов, Мурылев), 14:20 — 2:0. Гундырев — 5 (Кривченков, Давыдов), 15:02 — 2:1. Волошин — 11 (Казаков), 22:54 — 3:1. Дубакин — 17 (Никишанин, Ефремов), 23:49 — 3:2. Овчинников — 19 (Коньков, Юров), 25:49 — 3:3. Овчинников — 20 (Юров, Потапов), 43:01 — 3:4. Денисевич — 6 (бол., Волошин), 50:16 — 4:4. Гундырев — 6 (Давыдов), 53:34 — 4:5.
Вратари: Дианов (58:59) — Нефедов.
Судьи: Анашин, Шевчук.
8 февраля. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Литвинов — 5 (Шумилов, Макаревич), 8:41 — 0:1. Аксененко — 6 (Сатаров, Вернигор), 52:45 — 0:2. А. Пылаев — 12 (Богданов, Волков), 59:42 — 1:2.
Вратари: Щетилин (59:52) — Кузнецов.
Судьи: Литвинов, Морозов.
8 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Ермохин — 4 (Стежкин), 8:56 — 0:1. Кирилейченко — 7 (Ежов, Воронин), 27:13 — 1:1. Якуценя — 5 (Сапожников, Ярулин), 31:44 — 1:2. Кирилейченко — 8 (Быков), 39:12 — 2:2. Аксенов — 5 (бол., Абрамов, Горюнов-Рольгизер), 47:28 — 2:3.
Вратари: Ступин (59:32) — Горбунов.
Судьи: Вахитов, Косарезов.
8 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«Ладья» (Тольятти) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Лотов — 6 (Рангаев, Петров), 15:49 — 1:0. Ипатов — 15 (Житников), 31:19 — 1:1. Житников — 9, 36:40 — 1:2.
Вратари: Забродин (59:21) — Бородкин.
Судьи: Ханов, Черенков.
8 февраля. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Спутник» (Альметьевск) — «Авто» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Закиров — 15 (бол., Беляев), 13:04 — 1:0. Лебедев — 1 (Седов), 26:38 — 1:1. Салов — 4 (бол., Седов), 37:43 — 1:2. Лоза — 14 (Чуфаров, Зайцев), 48:55 — 1:3.
Вратари: Насыров — Романов.
Судьи: Анкудинов, Светилов.
8 февраля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Толпар» (Уфа) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Горюхин — 7 (Алалыкин), 7:12 — 0:1. Варлов — 6 (Алалыкин, Горюхин), 8:40 — 0:2. Шамбазов — 15 (Буцаев, Шарифьянов), 38:40 — 1:2. Кузнецов — 16 (Голощапов, Пустозеров), 50:18 — 1:3. Чивилев — 23 (мен., Полькин), 58:23 — 2:3.
Вратари: Озолин (58:40) — Брагинский.
Судьи: Гайнуллин, Тихомиров.
8 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Красная Армия» (Москва) — 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Голы: Чабан — 4 (Недилько), 12:40 — 0:1. Шушин — 12 (Силантьев, Старков), 16:20 — 1:1. Аноп — 10 (Шапошников, Долгопятов), 16:59 — 1:2. Калиниченко — 6 (бол., Хулапов), 26:37 — 1:3. Силантьев — 12 (Шушин, Усманов), 31:19 — 2:3. Силантьев — 13 (Шушин), 37:27 — 3:3. Усманов — 10 (Н. Миллер, Герганкин), 39:08 — 4:3.
Вратари: Фомин — Киселев.
Судьи: Барышев, Смирнов.
8 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«МХК Динамо» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы: Ткачев — 1 (бол., Жеребкин), 10:44 — 0:1. Никоноров — 9 (Кацевич), 12:03 — 1:1. Бицадзе — 8 (Баринов), 19:50 — 2:1. Кацевич — 8 (мен., Муранов), 23:59 — 3:1. Зайцев — 2 (Кулаковский, Баринов), 25:22 — 4:1. Кацевич — 9 (бол., Куликов, Новиков), 38:42 — 5:1. Сумин — 4, 43:44 — 6:1. Косолапов — 14 (Баринов, Бицадзе), 49:19 — 7:1. Курилкин — 10 (Баранов), 56:17 — 7:2.
Вратари: Куликов — Колупаев (Кузьменко, 25:58, Колупаев, 52:05).
Судьи: Анисимов, Комаров.
8 февраля. Тверь. СК «Юбилейный».
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