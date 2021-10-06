«Капризова в Ярославле отчислили с формулировкой «Не умеет играть в баскетбол!»

Интервью тренера «Ак Барса» — о проблемах детского хоккея и начале сезона КХЛ.

Неудачный старт сезона

— В последних матчах команда побеждает и регулярно набирает очки, но игру команды на старте сезона сложно назвать идеальной. Мы помним не самый удачный старт сезона, когда было несколько неудачных матчей и чувствительных поражений. В чем причины такого начала сезона?

— Я с вами согласен, мы никаких иллюзий не испытываем по поводу побед. Причина такого старта — в совокупности факторов. Если вы на ростер посмотрите, то увидите, что мы недостаточно укомплектованы и по легионерам, и по остальным позициям. Хотелось, чтобы еще ребята подъехали породистые. Вдобавок на некоторое время выбыли из состава Уил и Панюков.

Вспоминая игру с «Куньлунем», могу сказать, что ее начали хорошо, но потом нас наказали за наши ошибки. Мы не должны отдавать матчи, ведя 3:0. Тот матч привнес некий негатив, который сказался и в следующих играх: шайба не летела в ворота, нападающие не могли забить. А если у нападающих не получается забить, это давит.

К тому же против «Ак Барса» все команды настраиваются по-особенному. Нельзя ждать, что какие-то команды будут давать поблажки. Все, наоборот, будут пластаться, кусаться. Нам необходим «глобальный» опыт, чтобы переламывать неудачные для нас игры, но у нас состав изменился. Наверное, все, в том числе и тренерский штаб, рассчитывали на молодых пацанов, которые в прошлом сезоне вышли на лидирующие роли. Но опыт не купишь, его можно только наработать. Мы обязательно придем к этому, молодежь закаляется.

— В победных матчах играл Тимур Билялов. Можно ли его возвращение связать с успешными результатами?

— У нас два вратаря хорошего уровня. В таких матчах на них ложится двойная нагрузка. Можно всю игру тащить, потом запустить что-то, и все заслуги нивелируются. В современном хоккее от вратарей зависит больше половины успеха. В нашем положении, когда и у нас голы не очень идут, пропускать много тоже не должны.

— Сейчас лучший по статистике среди защитников Журавлев. При этом нельзя сказать, что он очень быстро прогрессирует. В чем ему нужно добавлять?

— Он окреп, если сравнить его с тем, каким мы увидели его два года назад. У него очень хорошие взрывные способности, но иногда его заносит. Он молодой хоккеист, ждать резкого скачка не стоит, но он точно готов идти дальше по своей карьере. Возможно, тут и опытным ребятам нужно помочь. Я не скажу, что он делает шаг назад или топчется на месте. Он с шайбой хорошо работает и нестандартно мыслит. В его игре есть многие вещи, которые нам нравятся.

Пытаемся давать ему 15-16 минут в матче, потому что, когда он «наедается», он немного теряется в игре. Парень работает, очень усердный, ему это даже мешает в чем-то. Он в отпуске работал практически не останавливаясь. Мы ему разрешили приехать на сборы на неделю позже, а он приехал на две недели раньше. Отдохнуть от нагрузок — неотъемлемая подготовка к сезону. Хоккеист должен восстановить организм, мышцы, не надо сразу начинать подготовку к следующему году.

— Иногда кажется, что он как будто избегает силовой борьбы.

— У него есть другие качества. Он словно клещ, может прицепиться, и его не отцепишь. Даниил нормального роста, немного не хватает веса, основательности, но он отлично нивелирует недостатки хорошим движением, никогда не выключается из момента.

— То есть у него нет необходимости бить как Адамчук?

— У Адамчука есть фактура, он лупит людей так, что даже у меня ребра начинают болеть. Самое главное — не играть пассивно, работать клюшкой. Есть пустые силовые приемы — когда ты его провел, а соперник продолжил владеть шайбой. Такого не должно быть. Кто-то играет эффективно, применяя силовые приемы, кто-то — за счет работы клюшкой.

— У Никиты Лямкина в начале сезона много ошибок, периодически он не попадал в состав. Что пошло не так?

— Иногда он делает обманные движения впустую, хочет сыграть впереди слишком красиво, улучшить ситуацию. Но, как говорится, лучшее — враг хорошего. Иногда простота полезнее в каких-то моментах.

— В матче с минским «Динамо» при его присутствии на льду забили трижды.

— Такое бывает, что в смену игрока все залетает. Череда ошибок в своей зоне.

— На предсезонке Кэмпфер набирал много очков. В регулярке он много бросает, но почти не получается забивать. Насколько у него получилось вписаться в игру команды?

— Недавно он сам прислал эсэмэс, что хочет посмотреть свои смены, чтобы ему персонально все объяснили. Он может очень агрессивно играть. У него есть все качества, чтобы соответствовать нашей игровой модели, и мы хотим их использовать на 100%. Самое главное, что и Стив хочет понять, как ему стать лучше, и мы хотим донести, как прибавить. Он играл в другой лиге, нужно время.

Нужна стрессоустойчивая оборона

— Ушли Викстранд, Педан, Мерфи, Яруллин. Пришли только Кэмпфер, Адамчук и Янчевский, который большую часть времени проводит в ВХЛ. Не кажется, что по подбору игроков оборона стала слабее?

— Обидно, конечно, что от нас ушли хорошие игроки, но у каждого свой взгляд на ситуацию и свое развитие в хоккее. От нас ушли лучший бомбардир плей-офф и лучший бомбардир регулярки среди защитников нашей команды. Яруллин — Викстранд — это была первая пара защитников. Но не значит, что ушли игроки лучше, а пришли — хуже. Мы на новых ребят рассчитываем. У тех же Лямкина, Юдина появилась возможность стать лидерами. Адамчук за «Северсталь» провел хороший прошлый сезон, и сейчас все в его руках. Новым ребятам желаю работать усердно и подниматься на новый уровень.

— Первый сезон у Викстранда был хороший, а в прошлом сезоне сдал. Что с ним случилось?

— Перед прошлым сезоном Викстранд приехал абсолютно не готовым, с лишним весом. Из-за ковида предыдущий сезон закончился в марте, и из-за пандемии человек ничего не делал, находясь в карантине. Мы были очень удивлены этому. Несмотря на запреты передвижений, можно найти варианты — тренироваться со своим весом, велосипед.

Тяжело начал вкатываться в сезон, пошли психологические проблемы. Микаэль сам не скрывал, что у него появилась боязнь ошибки. Уверенность пропала. При этом никто не прессовал его, наоборот, пытались ему всячески помочь, много с ним беседовали, разговаривали индивидуально.

— Если думать, кого не хватает в защите, то мне кажется, что не хватает игрока, который будет помогать впереди.

— Нужен игрок для большинства и организации атак. Это в помощь и другим ребятам, хотя и они сейчас должны больше брать игру на себя, повторюсь, становиться лидерами.

— Если говорить о молодых защитниках, то после Журавлева никто не закрепился в «Ак Барсе». Можно сказать, что в школе и системе кризис и что нет игроков, которые могут усилить основную команду?

— Есть такие вещи, как провальный год. 2002 год, к сожалению, получился именно таким, и мы не смогли никого взять оттуда. Мы пристально следим за Евсеевым 2004 года рождения, следим за его игрой. Здорово, что он играет в первой паре в ВХЛ, но видно еще, что это мальчишка. К новому году мы планируем подключать его уже в нашу команду. Ему надо прибавить в эффективности отбора. Я уже об этом говорил — он делает силовой прием, а шайба остается у соперника. Но парень злой, голодный до игры. Думаем, у него есть все шансы заиграть на высоком уровне.

— Защитники «Барса» Лучевников, Мужиков, Богатов в прошлом сезоне провели несколько матчей за главную команду. Чего им не хватает, чтобы закрепиться в основе? Может, им стоит начать в КХЛ с команд вроде «Адмирала» или «Амура»?

— Это хороший вариант. Тот же Адамчук в прошлом сезоне подтвердил это, когда в «Северстали» провел хороший сезон. Также молодым игрокам стоит прибавлять в психологии и снизить немного критичность по отношению к своим ошибкам. А то ошибется кто-то из них, а потом долгое время в себя не может прийти и смены проводит не чтобы пользу приносить, а чтобы снова не ошибиться. Смысла в таких игроках становится мало. Реакция на ошибку тоже говорит об уровне хоккеиста. Тот же Лучевников у нас на прицеле — хотели поднять, но в «Барсе» были травмы у нескольких защитников, и решили оставить его там.

— Кто наиболее стрессоустойчивый защитник из тех, с кем вы работали?

— Назову Мерфи. Ему иногда мешало это даже. Он делал ошибку и тут же забывал. Такого тоже не должно быть. Прежде чем забыть, надо проанализировать, но это не должно растягиваться во времени — к следующей смене игрок уже должен быть готов играть так, будто ошибки не было. Еще Яруллина назову, хотя он тоже клюшки о борт ломал, но остывал очень быстро и успевал в следующую смену выходить. У нас и сейчас есть стрессоустойчивые ребята, но хотелось бы, чтобы стресс-толерантность у всех была от 8 до 10 по 10-балльной системе.

— В аренде в «Адмирале» сейчас Камиль Фазылзянов. Чего ему не хватило, чтобы закрепиться в нашей команде?

— Вот он как раз очень критично относится к своим ошибкам, и это ему очень мешает. Может начать теряться в контроле шайбы, удаляться несколько раз подряд.

— Два года назад вы в интервью сказали, что лучший защитник лиги — Даррен Диц. Можете сейчас выделить трех лучших защитников?

— Диц по-прежнему. Нравится также Хультстрем из «Магнитки». Своих игроков не буду выделять, они для нас все лучшие защитники в лиге.

Как не разглядели Сергачева и Капризова

— Вернемся к седьмому матчу знаменитой прошлогодней серии с «Авангардом». Чего не хватило команде?

— В первую очередь — везения и удачи. Тот гол Покки, который залетел, не залетел бы в десяти таких случаях, будь такая возможность. Главное в седьмом матче — самоотдача. Обе команды были достойны. Сложиться могло как в одну, так и в другую сторону. Забей мы при 3:2, и вы бы спрашивали у Хартли, чего не хватило.

— Сколько дней потребовалось, чтобы отойти эмоционально?

— Так тяжело, как тогда, не было еще никогда. Победа была очень близко. Не так обидно проиграть в серии 4-1 или 4-2, как в овертайме седьмого матча. Можно как угодно рассуждать, но удача повернулась не в нашу сторону.

— Помните ли вы, что было в раздевалке?

— Зашел президент, сказал, что жизнь продолжается. Каждый понимал, что все решил один гол. Очень тяжело проигрывать в овертайме седьмого матча, и даже представить не могу, что будет, если проиграть в седьмом матче финала. Это очень тяжелый груз — смотреть, как соперник радуется победе.

— Один игрок команды сказал мне, что Да Косте лучше не выходить на матч против «Ак Барса». Что в плей-офф случилось с легионерами?

— У Доуса существует какое-то проклятие плей-офф. В сезоне забивает, а потом промахивается по пустым. Да Коста — мастеровитый хоккеист, но нам не хватило двух-трех голов от них. В прошлом году в начале сезона игра была не самая выдающаяся, но эти двое игроков делали результат, забили на двоих 56 голов в регулярке. В плей-офф — другое отношение к лидерам. Да Косту еще надломило столкновение с Жарковым. Он парень такой, совсем не мушкетер, так скажем. Менталитет у него чисто европейский. Но у всех свои особенности.

Пацаны тоже кипели. «Ак Барс» всегда славился самоотверженной игрой. Забиваешь — не вопрос, за тебя отработают в обороне. Если голов нет — надо работать на команду.

— Скоро Олимпиада. Если смотреть на защитников, можно ли сказать, что произошел подъем и нынешнее поколение сильнее, чем десять лет назад?

— Сейчас хоккей совсем другой, другая площадка и спрос к защитникам. Если раньше был один «домосед», а другой — атаки развивал, то сейчас от всех требуются скоростные качества, развитие и поддержка атаки. Технические и тактические качества сейчас выходят на первый план.

Даже на своих пацанах (у Зубова двое сыновей, 2008 и 2010 года рождения, занимаются в школе ярославского «Локомотива». — Прим. «СЭ») вижу, что им многое дают, чего нам не объясняли. Много индивидуальной работы. Но ведь раньше было огромное количество детворы, которое приходило в хоккей, абсолютно из любых слоев населения — было из кого выбирать самых талантливых. Сейчас в основном занимаются дети обеспеченных родителей, потому что очень недешевый спорт. Каждый год надо менять форму, которая стоит больших денег.

Раньше ведь все росли на детских площадках, играли в футбол, хоккей — были игровиками. Работал закон больших чисел — из тысячи выходило 50 игроков. Сейчас массовость упала, не все родители могут потянуть хоккей, поэтому самородков становится меньше. Условия заниматься есть, но возможностей мало. Есть хоккейные школы, где осуществляется отбор игроков, но их мало. В основном везде присутствует элементарный набор детей, который к отбору не имеет никакого отношения.

И от системы в целом очень много зависит. Детские тренеры не хотят терять работу, с них требуют результат — поэтому они начинают упрощать игру, чтобы добиваться этого. Это начинает сказываться на развитии технических способностей, которые не достанешь в зрелом возрасте. Выбрасывать шайбу и в 20-25 лет можно научить, а вот технике, игровому мышлению в таком возрасте уже не обучишь. И с каждым годом будет все тяжелее и тяжелее.

— В 16 лет в системе «Ак Барса» играл Михаил Сергачев, но не получил шанса раскрыться и уехал. Как можно не разглядеть такого талантливого игрока?

— А как в Ярославле не разглядели таланта в двенадцатилетнем Капризове? Он приехал, а его отправили домой с формулировкой «не умеет играть в баскетбол». Каждый смотрит игроков под разным ракурсом, вот и в Казани Сергачева не так как-то смотрели. Хотя, может, если бы он здесь остался, то и не добился бы таких высот в 23 года. Сейчас, например, в Татарстане созданы хорошие условия, которые при правильном подходе в скором времени должны дать результат.

— Насколько развитию защитников мешает то, что все хотят быть нападающими? Те же Сергачев, Орлов в свое время переквалифицировались из нападающих.

— Ты же приходишь в секцию ребенком, все дети хотят либо атаковать и забивать, либо ловить шайбу в воротах. Никто не хочет быть защитником. Элементарная детская непосредственность.

Павел Зубов

Родился 6 января 1973 года в Тольятти.

Во время игровой карьеры выступал на позиции защитника. Воспитанник тольяттинской «Лады». Выступал за «Ладу» (1990-1996), «Маяк» (Куйбышев, 1992), ЦСК ВВС Самара (Высшая лига, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1999), «Нефтехимик» (1997), «Тупело Ти-Рекс» (WPHL, 1998), «Энергию» Кемерово (Высшая лига, 2000-2007), «Нефтяник» Альметьевск (Высшая лига), «Металлург» Жлобин (Белоруссия, 2006-2008), «Зауралье» (Высшая лига, 2008), «Ермак» (Высшая лига, 2008)

Тренерскую карьеру начал в кемеровской «Энергии» в 2004 году в качестве играющего тренера. Работал ассистентом главного тренера в жлобинском «Металлурге» (Белоруссия, 2008-2015, в сезоне-2013/14 — в качестве главного тренера), «Сибири» (в сезоне-2017/18 до 7 декабря — в качестве главного тренера), «Локомотиве» (2018/19), «Ак Барсе» (2019 — н.в.)