Капризов неудержим: три очка в первом же матче предсезонки! Он готов к повышенным ожиданиям

«Миннесота» одержала первую победу на предсезонке ( 3:1 ).

Дебют Кирилла Капризова на предсезонке — долгожданная новость для поклонников «Миннесоты». Из-за затянутых переговоров по новому контракту нападающий пропустил открытие тренировочного лагеря. 24 сентября россиянин провел первую тренировку с командой и ожидаемо не сыграл в контрольных матчах против «Сент-Луиса» и «Колорадо». Без главной звезды и с этого сезона самого высокооплачиваемого игрока «Уайлд» дважды уступили (2:6 и 4:6). Вернулся Капризов — вернулась и победа. «Миннесота» сообразила убедительный реванш с «Эвеланш», а Кирилл неудержим с первого же матча. У фронтмена «Уайлд» гол и две передачи — он поучаствовал во всех заброшенных шайбах команды.

Пропуск начала тренинг-кэмпа не сказался на кондициях Капризова. Форвард готовился к сезону самостоятельно — с учетом прошлой регулярки сейчас ему известно, на каких элементах важнее сделать акцент летом. Перед матчем с «Колорадо» главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон восхищался физической формой россиянина, называл его «машиной» и предвкушал появление на льду. На тренировках Кирилла наигрывали в тройке с Матсом Зуккарелло и Юэлем Эрикссоном Эком. С норвежцем воспитанник «Кузни» нашел взаимопонимание еще в прошлом сезоне. Неудивительно, что Эвасон сохранил их связку, добавив в центр габаритного шведа.

На старте второго периода задумка тренерского штаба «Уайлд» сработала. Юэль выполнил свою задачу: закрыл зону, стянул на себя двух соперников и доставил шайбу до свободного Капризова. Кирилл же увидел накатывающегося защитника Джареда Сперджена, который и завершил роскошную комбинацию.

Связка Капризова и Зуккарелло по-прежнему работает. Химия между ними никуда не делась, что не может не радовать Эвасона. В конце второго периода лидеры «Уайлд» организовали еще один гол. Защитники «Колорадо» забыли Кирилла перед воротами — это заметил Матс и выдал пас на дальнюю штангу. Россиянину оставалось подставить клюшку и в касание переправить шайбу в ворота. Кирилл решил не затягивать с первым голом на предсезонке и отличился уже в дебютном матче.

Йонас Бродин в начале третьего периода увеличил преимущество «Миннесоты». Капризов и Зуккарелло занесли в актив еще по одному ассисту. Шансов на кэмбэк у «Колорадо» практически не было. «Эвеланш» без лидеров — Маккиннона, Ландескуга и Рантанена — сыграли крайне пассивно в атаке. С 16 бросками в створ наивно рассчитывать на успех с «Миннесотой», у которой вернулся король Капризов. Алекс Ньюхук отыграл одну шайбу, но на большее «Колорадо» не хватило времени. А гол Кирилла в итоге оказался победным.

Great to see the chemistry between Kaprizov and Zuccarello is still going, Kirill with 2 tonight #mnwild pic.twitter.com/WX3Maxz2T2 — Alex Micheletti (@AlexMicheletti) October 5, 2021

Качественный матч провел одноклубник Кирилла — защитник Дмитрий Куликов. Их пара с Джорди Бенном не пропустила и не позволяла соперникам свободно чувствовать себя в зоне «Уайлд». Причем «Миннесота» сыграла сегодня в шесть защитников, а Куликов получил почти 17 минут. Артем Анисимов и Михаил Мальцев из «Эвеланш» ничем полезным, кроме четырех (3+1) бросков в створ на двоих, не отметились. Тренер «Колорадо» Джаред Беднар доверял обоим время в большинстве, но пока забить в новой команде у россиян не получается.

Другое дело — возвращение Капризова. Первый матч с новым контрактом Кирилл провел так же воодушевленно, как и прошлую регулярку. Сейчас на него возлагается больше ответственности, и времени на раскачку практически нет. Россиянин столкнется с невероятным давлением, ведь прославлять новокузнецкую школу придется не только с командами своего дивизиона. Хорошо, что Кирилл начал забивать и раздавать передачи с первого же матча. Энтузиазм нападающего никуда не делся, а значит, и к повышенным требованиям Капризов готов.