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Лучший российский ассистент в истории НХЛ Малкин: приносил деньги домой в 13 лет, сбежал в НХЛ и хочет закончить в «Магнитке»

«СЭ» публикует отрывки из книги Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте», посвященные Евгению Малкину
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин в «Металлурге».
Фото Ирина Зыгарь
Евгений Малкин в «Металлурге».
Фото Борис Волков
Евгений Малкин.
Фото Зигисмунд Залманис
Евгений Малкин.
Фото Алексей Иванов
Марек Сикора.
Фото Альмир Сибагатуллин
Евгений Малкин (слева).
Фото Алексей Иванов
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин с Кубком Стэнли в Магнитогорвске.
Фото photo.khl.ru
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Истории про форварда «Питтсбурга» из книги Игоря Рабинера.

«СЭ» публикует отрывки из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте», посвященные Евгению Малкину — трехкратному обладателю Кубка Стэнли, сегодня ночью отдавшему 697-й голевой пас в регулярных чемпионатах НХЛ и обогнавшему Сергея Федорова, до сих пор обладателя высшего достижения по этому показателю для российских хоккеистов.

Евгений Малкин. Малкин — лучший российский ассистент НХЛ. Теперь единолично

«Видел: папа пашет на заводе каждый день, а семье жить не на что»

Малкин из простой (как сказали бы в советские времена — пролетарской) семьи, никогда не шиковавшей.

— У жены в семье одни девчонки, пацанов нет, все родные — рабочие, спортом никто не занимался, — рассказывает отец Евгения Владимир Анатольевич. — А у нас — и я, и мой младший брат. Нас три брата и сестра, я старший, и младшие за мной тянулись. Практически все на ММК работали. В нашем городе восемьдесят процентов населения — на металлургическом комбинате.

— Как складывалась ваша профессиональная карьера?

— Не хотел бы на этом внимание заострять... Не слишком удачно. Так вышло, что больших успехов не достиг, был середнячком. Зато получилось в сына вложить. Мы с женой отпраздновали свадьбу в восемьдесят четвертом, а вскоре началась перестройка. Настали тяжелые времена. Зарплату не выдавали по нескольку месяцев, приходилось все время менять сферы деятельности. А дети как раз росли. Как при этом Женю удавалось поднимать? Сложности были большие...

Рассказываю, как Геннадию Курдину, первому тренеру Кучерова, в его горьковском детстве показывали на трубы завода ГАЗ, вели в жуткий колесный цех и говорили: «Смотри, это завод. Не будешь пахать на льду — вместо хоккея у тебя вот это будет». И он годы спустя ретранслировал то же самое двум Никитам — Кучерову и Гусеву. И интересуюсь: не мотивировали ли Малкина в детстве мартеновскими печами Магнитогорского металлургического.

— Ничего себе! — удивляется наглядности мотивации Джино. — Нет, меня таким образом не пугали, сам и так все видел. Потому что отец работал на заводе с восьми утра до шести вечера, и при этом я понимал, как мы живем. Может, в подсознании это и отложилось. Папа пашет каждый день, а семье жить не на что. У нас были постоянные разговоры, что не хватает денег и надо менять работу, уходить с комбината. При этом мы знали, как живут хоккеисты, например, на машинах ездят. «Металлург» в Магнитогорске всегда был на слуху. Когда тебе лет тринадцать-четырнадцать, ты уже все осознаешь. И этот выбор — тоже.

Евгений Малкин в "Металлурге". Фото Ирина Зыгарь
Евгений Малкин в «Металлурге».
Ирина Зыгарь

И Малкин, и Овечкин — это их точно объединяет — в детстве готовы были пропадать на льду с утра до ночи. Но если Татьяна Овечкина сразу сказала сыну, что в спорт стоит идти, только чтобы быть первым, то Владимир Малкин топ-цели не ставил.

— Никогда ему такого не говорил, — уверяет папа. — Если накручивать, то, наверное, только хуже будет. Само собой все случилось. Тренер Сергей Витман говорил своим пацанам: «Будете стараться — дорастете до сборной». Но я никогда на всех этих мечтах внимание не заострял.

Тут нельзя не спросить самого Малкина, что его тащило вверх, если отец не накручивал, боясь психологически перегрузить.

— Недавно вспоминал, что чувствовал на себе ответственность, — отвечает Женя. — Для меня была трагедия, если в каком-то матче не забил и не отдал! В любом. И для отца была трагедия. Не могу сказать, что он всегда был спокойным, мог и накричать: «Давай играй лучше! Ты можешь!» Меня никогда не гладили по головке, не говорили после каждой игры, что я молодец. Было разное.

Увлечен маленький Женя был не только своим хоккеем, но и чужим. И это одно из ключевых условий успеха, потому что надо иметь примеры для подражания. Понимать, куда можно и нужно идти.

— Он в детстве любил не только играть в хоккей, но и смотреть его, — рассказывает отец. — Не просто любил — рвался! Ребята маленькие, сверстники, спали на трибунах, а он хлопал. Приходил, когда братья Корешковы играли, Осипов. Сам он в интервью на драфте говорил, что у него не было таких уж больших кумиров: «Хочу быть самим собой. Мне нравятся Айзерман, Сакик, некоторые российские игроки, но подражать никому никогда не старался». Однако, думаю, в свое время ему очень нравились эти старые игроки «Металлурга». Ведь, когда растешь, всегда на кого-то равняешься. Просто он не стал этого говорить. Но вот на стенку в комнате никаких постеров не вешал.

Александр Овечкин. «Полиция остановила за езду 265 километров в час возле Белого дома». Первые годы Овечкина в Вашингтоне и НХЛ

Сам Женя в нашей беседе уточняет:

— Постеров действительно не было. А равнялся я в первую очередь, конечно, на Сергея Федорова. «Детройт Ред Уингз» 1990-х годов, Русская пятерка — думаю, не только для меня они были кумирами, а для многих. Эта пятерка — наверное, самое запоминающееся русское достижение в НХЛ. Уникальное звено, созданное Скотти Боумэном. Невозможно забыть те Кубки Стэнли, которые «Красные крылья» выигрывали в боях Западной конференции против «Колорадо». У них в то время была война! Как у нас с «Вашингтоном», «Филадельфией».

— Часто смотрели матчи НХЛ?

— Вот что касается Айзермана и Сакика, о которых сказал вам мой папа, то на самом деле у меня было мало живых впечатлений от тогдашней НХЛ — не было такого объема информации, как сейчас. Мы росли без телефонов и интернета. У меня первый мобильник появился, по-моему, лет в пятнадцать. И это был еще не смартфон, их тогда не существовало. Читал «Спорт-Экспресс», это в то время был единственный источник информации об НХЛ. Если какая-то телетрансляция была раз в год — это за счастье считалось. А Айзерман, Сакик тогда просто были на слуху.

— А кто еще?

— Из иностранцев — Петер Форсберг, а из россиян в первую очередь Федоров. Тогда это были такие же громкие имена, звучавшие так же часто, как сейчас, когда открываешь газету или заходишь на сайты, имена Кросби, Овечкина, Кучерова. Чем больше в детстве слышишь и читаешь об этих людях, тем больше хочешь быть на них похожим. Хочешь так же, как они, набирать по сто очков за сезон, выигрывать Кубки Стэнли. Ну и дело еще в амплуа. Тебе мог нравиться защитник Крис Пронгер или вратарь Патрик Руа — кому он не нравился? Но я себя не мог с ними ассоциировать, потому что они делают на площадке совсем другую работу. Поэтому я обращал внимание даже не на крайних, а в первую очередь на центральных нападающих.

Евгений Малкин в "Металлурге". Фото Борис Волков, "СЭ"
Евгений Малкин в «Металлурге». Фото Борис Волков
Борис Волков, Фото «СЭ»

Стипендия от первого тренера в 13 лет помогала кормить семью

В малогабаритной двушке места на четверых совсем не было.

— Как мы тогда жили — лучше про это не говорить, — кратко формулирует Владимир Анатольевич.

В первые российские годы, когда на заводе перестали платить, стало совсем тяжко. И тут очень кстати пришелся талант сына.

— Тренер Сергей Петрович Витман увидел, что Женя хорошо занимается, в пример всем его ставил. И пробил ему стипендию. Это для семьи тоже была помощь. Сыну было всего тринадцать лет, но он уже приносил в дом деньги, нормальные для нашего города. Не все на заводе за месяц такую зарплату получали. Из команды 1985 года, по-моему, двум ребятам эту стипендию платили. А может, ему одному — забыл уже.

— Женя занимался с ребятами 1985 года? А почему? Он же 1986-го?

— А потому, что его старший брат 1985-го, — поясняет отец. — Они вместе начали заниматься, и тренер говорит: «Женя тянет нормально, я не отдам его в младшую группу! Он не хуже других, а даже лучше!» Не исключаю, что это тоже сказалось на его будущей карьере. Физически Женя, возможно, был и слабее, зато брал игровым мышлением. Тянулся за старшими — и физику добавил. Это нормально, так и надо. Знаю, что многие хоккеисты, и не только в нашей стране, занимаются с теми, кто и на два года старше.

— Условия для тренировок вообще были?

— Наша магнитогорская школа только первые шаги делала. Сейчас мальчишек всем экипируют, а тогда форму приходилось десятки раз заштопывать. Ужас! Жена столько раз переделывала! Не высыхает все — вот и рвется. Гетры, гамаши эти штопали — ой-ой-ой! Перчатки тоже — все руки искололи.

— Сохранилось ли что-то из той формы?

— Нет, — качает головой отец. — Никто ж не знал, что он так заиграет...

Это еще один нюанс, который говорит о том, что никаким звездным будущим сына Малкины-родители не грезили. Будь иначе — обязательно что-то детское оставляли бы. Но у них не было мыслей, что сын станет знаменитостью. Жили сегодняшним днем, сверхзадач не ставили. А талант тем временем рос. Расцветал. И был оценен по достоинству.

Евгений Малкин. Фото Зигисмунд Залманис
Евгений Малкин.
Зигисмунд Залманис

Я спросил у Евгения:

— После того как в тринадцать лет стал получать стипендию, почувствовал себя важным для семьи человеком?

— Да, — сразу ответил он. — Там ведь не только стипендия, но и бесплатные обеды. Очень крутая столовая была, и мы обязательно в нее ходили! Поесть можно было на восемьдесят рублей в день. Или забрать домой продукты на эту сумму — колбасу, яйца, батон хлеба... Поесть мы и дома могли, поэтому часто накапливаешь сумму за несколько дней, а потом приносишь домой столько, что заполняется целый холодильник. Пять килограммов курицы, пельмени...

— Получается, что ты помогал семье.

— Да, и я хорошо понимал это. Холодильник всегда был полон, и родители на еду уже не тратили деньги. Плюс, собственно, стипендия, которую я всегда целиком отдавал родителям. Видно было, что наша жизнь улучшилась, стол уже был совершенно по-другому накрыт. Мы даже смогли позволить себе купить компьютер, который стоял у нас с братом в комнате! Жизнь налаживалась. Я не считал себя пупом земли, но осознавал, что моя помощь родителям очень нужна. Мне было приятно. Очень благодарен тренеру, что он пробил мне ту стипендию.

— Он ведь сам это сделал, по своей инициативе?

— Конечно. Я не ходил и не просил об этом. Да, нас таких было, по-моему, пять-шесть игроков-лидеров, но он мог эти деньги и себе забрать, как сейчас многие поступают. А мы благодаря ему стипендию получали и своим семьям помогали. С Сергеем Петровичем родители по сей день общаются, и я иногда созваниваюсь. Он был на всех празднованиях выигрыша Кубка Стэнли, когда я с трофеем приезжал в Москву и Магнитогорск.

Эрик Стаал. «Хотел бы остаться в «Миннесоте» и помогать Капризову, но сложилось иначе. На Олимпиаде играю ради своих детей и надеюсь вернуться в НХЛ»

С предположением отца, что младшему сыну помогли занятия в группе брата, которая на год старше, Евгений полностью согласен:

— Считаю, что мне это очень помогло. Тянулся за ними. А благодаря тому что я был на год младше всех, и родители, и тренеры мне многое прощали. Тем не менее старался быть на одном уровне с ними, и меня это мотивировало. Мы недавно разговаривали с Кросби, и он рассказал, что тоже играл в Миннесоте с ребятами даже на два года старше. И Сид вспоминал, что его это тоже мотивировало. Он хотел их победить, быть лидером при такой разнице в возрасте! Сошлись на том, что истории у нас очень похожие.

Занимался хоккеем и старший брат Малкина. Но — не получилось. Спрашиваю Евгения, был ли Денис талантлив, и трехкратный обладатель Кубка Стэнли даже не говорит, а восклицает:

— Очень талантлив! Не могу утверждать, но мне одно время казалось, что у него больше перспектив, чем у меня. В него, мне кажется, даже верили больше. Он был защитником, мы были одинаковых габаритов, высокие. К шестнадцати годам выросли, стали крупными для того возраста. Только я был более худым и больше двигался.

— Мог бы он заиграть в КХЛ?

— Уверен в этом. Но, мне кажется, что немножечко ленился. И то ли характера, то ли настойчивости ему не хватило, то ли мне больше повезло... Может, смотрел на то, что у меня пошло, и его это как-то задевало, уверенность пропадала. Мы на эту тему с ним не говорили. Возможно, психологически тяжело, когда младший брат достигает успехов и за ним приходится тянуться. Он пытался найти себя в хоккее. Поехал в челябинский «Мечел», несколько лет поиграл в фарм-клубе. Но на большее не хватило.

Отец Малкиных в 2012-м говорил о Денисе:

— Да хочет вроде тренировать здесь, в Магнитогорске, детей, но никак не может найти себя. И в Америку что-то не очень рвется, там ему скучно. Сколько раз ему говорили — езжай, может, все получится. Только язык выучи. Но Дениса туда не тянет.

Евгений Малкин. Фото Алексей Иванов
Евгений Малкин.
Алексей Иванов

Ему повезло, что начинал в Магнитке с иностранными тренерами. Сикора и Кинг сразу стали ему доверять

Парнем, судя по всему, Евгений был цельным, от пути не отклонявшимся. Вот, например, что говорит о нем Сергей Гончар:

— У Жени есть хорошее качество: несмотря ни на какие успехи, он все равно предъявляет к себе высокие требования. У него есть какая-то правильная скромность, которая помогает ему не стоять на месте, двигаться вперед. Не бывало такого, чтобы его занесло, он все бросил, начал валять дурака и снизил требовательность к себе. Думаю, эта скромность — от родителей. Парень не отрывается от земли, как иногда бывает с людьми, которые добиваются очень больших успехов.

— Не зазвездился, в общем?

— За все время помню только один момент, и то незначительный. После того как он забил в первых своих шести матчах подряд в НХЛ, была тренировка, на которой Женя работал, может, не в полную силу. Гена Ушаков из агентства, которое его представляет, был в это время в Питтсбурге и сделал ему справедливое замечание. Женя на него отреагировал нормально, потому что знал: Гена прав. Других случаев не помню! Может, в сезоне после первого Кубка Стэнли он не доминировал так сильно, как тогда. Но не звездность была тому виной. Когда ты уже достиг чего-то большого, нужно уметь ставить новые цели. Еще и еще. Позже, думаю, он этому научился.

Все то, о чем говорил Гончар, полностью стыкуется со словами отца Малкина. Я спросил у него:

— Первые серьезные деньги и сопутствующие тому соблазны не мешали?

— Не заметил, чтобы ему с этим было сложно справиться, — считает отец. — Он очень сильно любил хоккей, и таких соблазнов мы как родители не видели. И звездной болезни тоже. Хорошо, что так получилось. Женя просто любил играть и про деньги меньше всего думал. Может, это позже случилось, но я не заметил. У сына, по-моему, характер с годами не менялся. Такое ощущение, что как начал в детском хоккее, так и сейчас продолжает, одинаково к хоккею относится.

— Но более открытым для прессы стал.

— Да нет, раньше он стеснялся просто. На самом деле он с детства был балабол. И шустрый. Просто когда человека мало знает, то стесняется.

И смеясь добавляет:

— Зато, когда узнает людей поближе, даже начинает им надоедать. Словом, насчет Жениной былой закрытости — это очень обманчивое впечатление. Просто сейчас он стал немного старше и все встало на свои места.

Это только так кажется, что, если спортсмен талантлив, то дорога к величию для него открывается сама собой — выражаясь языком героя Михаила Булгакова, «сами все предложат и сами все дадут». Без правильных тренеров, которые не затормозят твое развитие (а лучше — его ускорят), не обойтись. Малкину в важнейший момент, при переходе из юношеского хоккея во взрослый, в этом смысле повезло.

— Из тренеров, с которыми он работал в «Металлурге», больше всего выделю Марека Сикору, — говорит Владимир Анатольевич. — Наверное, никто из его помощников-тренеров не ожидал, что чех выставит сына в основной состав. Все думали, что еще не готов, а Сикора, молодец, сказал: «Я его поставлю!» А когда Дэйв Кинг появился, Женя вообще раскрылся во всей красе. Он ему доверял — ой-ой-ой. Даже лишнего, наверное — так, что в плей-офф человек был уже уставший. Заграничные тренеры вообще молодцы. Увидели и поняли, что не надо его в запас сажать. А из наших, российских, многие бы начали перестраховываться — фарм-клуб, то да се. Но иностранцы ничего не боятся, и они сделали как надо.

Марек Сикора. Фото Альмир Сибагатуллин
Марек Сикора.
Альмир Сибагатуллин

Золотые слова папы Малкина. И это не вина, а беда российских тренеров, для которых основной инстинкт — боязнь отставки. Значит, главное — понадежнее, без риска. То есть — поменьше доверять молодым, которые в силу неопытности эти ошибки и совершат. В результате такое количество талантов губится или в лучшем случае тормозится!

Иностранцы же не думают о том, что сегодня проиграли, а завтра их уволят. У большинства зарубежных тренеров другой менталитет, они приезжают строить свою игру, а не бояться. И далеко не факт, что по знаниям они сильнее наших. Просто часто оказываются свободнее. И в ситуации с Малкиным получилось именно так.

Кстати, с Кингом Джино поддерживает отношения. В интервью на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане известнейший канадский тренер сказал мне: «Всякий раз, когда Малкин приезжает в Финикс, я стараюсь встретиться и поговорить с ним. Джино — великий игрок. Обратите внимание: когда Кросби по тем или иным причинам нет, Евгений всегда выходит на новый уровень игры. Сегодня Малкин — однозначно один из лучших в лиге, и это не подлежит сомнению».

Малкин тоже тепло вспоминает о Сикоре и Кинге:

— По телефону не общаемся, но две-три встречи были. Когда играли в Финиксе, Кинг работал там вторым тренером, и мы пересекались. А с Сикорой виделись в Европе, но очень давно. Конечно, это два человека, которые определили мою карьеру. Не знаю, как получилось бы, возглавляй «Магнитку» какой-нибудь российский специалист из числа тех, кто боится ставить молодых игроков в основной состав, потому что переживает за результат. И я их понимаю, потому что молодой ошибется — и тренера снимут с работы. Иностранцы к этому относятся попроще, посмелее. Сикора стал меня ставить, когда мне было шестнадцать.

— Ненадолго?

— Понятно, что я играл по две-три минуты. Но какой это был опыт! Даже просто сидеть в одной раздевалке и общаться с братьями Корешковыми, Гусмановым — легендами магнитогорского хоккея. А Кинг уже готовил меня к НХЛ. Наша команда вообще играла в североамериканский хоккей, он давал нам такие схемы, которые были заточены на форчекинг. У нас было сочетание вбросов шайбы в зону с комбинационным хоккеем.

— Его знаменитую книгу наверняка читали?

— Конечно. Мне кажется, она в целом получилась правдивой. По некоторым моментам, знаю, Геннадий Иванович Величкин говорил, что это неправда. Может, где-то Дэйв и преувеличил, где-то что-то неправильно понял из-за разницы менталитетов. Но думаю, что до читателей он все хотел донести искренне и не собирался показывать Россию или кого-то персонально с плохой стороны.

Евгений Малкин (слева). Фото Алексей Иванов, -
Евгений Малкин (слева).
Алексей Иванов, Фото —

Побег

Получив в начале 2006-го приз «Самому ценному игроку» молодежного чемпионата мира, имея уже опыт игры за взрослую сборную на ЧМ-2005 и Олимпиаде-2006, Малкин должен был ехать в НХЛ. Наготове был контракт с «Питтсбургом», который ему только оставалось подписать. И вдруг 7 августа — ошеломляющая новость: он заключил новое соглашение с «Металлургом» и остается в Магнитогорске еще на сезон.

О том, как это было, ходят самые жуткие легенды — по духу откуда-то из девяностых. Как все было на самом деле, знают только несколько человек. Им и слово.

Генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин в августе 2012-го вспоминал тот эпизод так:

— Передо мной как генеральным менеджером стояла задача — оставить Малкина здесь. А эти сказки про батарею и цепи... Мы с Олегом Куприяновым, спортивным директором, сидели у него дома вместе с родителями, разговаривали. Папа пил пиво, мы с Женей — кофе. Он очень переживал... Насильно в их доме я задержаться не мог. Действительно, момент был серьезный, непростой, ситуация неординарная. Говорили очень долго. Папа нас, по сути дела, не отпускал. Сидели и решали задачу — не мытьем, так катаньем.

Конечно, где-то мы были поопытнее в ведении переговоров, чем Женя. Ночью смогли его убедить, доказать, и он все подписал. А то, что утром одумался и принял другое решение... Повторяю — это жизнь. Тут ведь надо учесть, что не только Женя думал своей головой — а он очень умный мальчик, с детства этим отличался, — а была еще куча людей, которые советовали, консультировали. Причем эти люди были заинтересованы в его отъезде. Если бы Малкин оставался в «Металлурге», мы за него ничего не получали. А люди с американской стороны боролись не просто за Женю, но и за свои материальные блага. Они противостояли клубу и мне. Мы боролись за «Металлург». Просто чтобы Женя еще один годик поработал у нас...

Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Тут у Геннадия Ивановича, надо сказать, проявился пафос, словно из фильма «Брат-2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету».

В магнитогорско-хельсинкской истории было иначе. Правда за американцами была, и заключалась она в том, что Малкин мечтал играть в НХЛ, а не в «Металлурге». Подписание же нового контракта с «Магниткой» окутано мраком тайны, и совсем уж добровольным его явно не назовешь.

— Контракт тот с «Магниткой» подписывали у нас дома, — рассказывает Владимир Анатольевич. — Не хочу об этом подробно говорить. Много чего помню, но о той истории уже сказано-пересказано, и нет желания все по новой прокручивать. Скажу только о своей тогдашней позиции. Я хотел, чтобы Женя остался здесь. От меня это сильно не зависело, но тяжело было представить, что он будет от нас так далеко и мы его не увидим. Хотелось еще сезончик здесь. Думал — уехать он всегда успеет.

Разговор на непростую тему с самим Малкиным я начал аккуратно — опять же, не зная, какой будет реакция.

— Как сейчас вспоминаете свой отъезд в НХЛ, который многие охарактеризовали как побег?

Оказалось, что Женя, до того подробно о событиях 13 августа 2006 года не высказывавшийся, только этого и ждал.

— Конечно, побег, — подтвердил он. — Чистой воды. А как его еще назвать? Мы с командой приземлились в Хельсинки, прошли границу, забрали багаж. Все пошли в автобус, а я, как было уговорено, поднялся по эскалатору и перешел в другой терминал. Взял с собой паспорт, баул с формой, чемодан с личными вещами — даже клюшки не стал брать. Сел в такси и поехал на снятую для меня квартиру.

Артемий Панарин. В 12 отчислили из «Трактора», борцы и боксеры в интернате «Витязя» отбирали еду, в НХЛ не задрафтовали. Трудный путь к славе Артемия Панарина

— Вы это сделали в одиночку без знания языков?!

— Нет. В аэропорту меня встретил агент, потом подошел переводчик. А затем даже охранники — и начали меня выводить. Сначала я думал, что это секьюрити аэропорта, но они поехали с нами на квартиру. Первый раз в жизни у меня, двадцатилетнего пацана, был даже не один, а четыре охранника. Моих личных! Которые не говорили по-русски, а я — по-английски. Думал: рассказать кому — не поверят. Мы с агентом и переводчиком сидели в той квартире три дня. Выключил телефон, смотрел телевизор и в потолок — мне было совершенно нечего делать, а выходить на всякий случай не стоило. В это время мне делали американскую визу. Сделали — и я полетел в Штаты.

— Долго вы на этот шаг решались?

— Когда подписал новый контракт с «Металлургом», буквально на следующий день понял, что все равно хочу уехать. Позвонил своему русскому агенту Геннадию Ушакову и спросил, какие есть варианты. С американским агентом Джей Пи Бэрри общались через еще одного его клиента — Сергея Гончара, который выступал в роли переводчика. На самом деле у меня не было с собой паспорта с открытой американской визой, как об этом говорилось в прессе. Для меня до сих пор секрет, как мне в Хельсинки так быстро поставили визу.

Финляндия была единственным шансом, когда я мог уехать. По крайней мере, самым вероятным. Уже вот-вот стартовал сезон, и если бы я его начал в «Металлурге», сыграл одну или несколько игр — потом уезжать было слишком стремно. А в Финляндии шел тренировочный лагерь, ни одного матча я еще не провел. Все равно ведь принял для себя решение, что хочу уехать. Тянуть не хотелось.

У нас в команде было много хороших ребят. Самые близкие мне на тот момент люди — капитан Женя Варламов, его ассистент Виталий Атюшов, еще пара-тройка человек — знали, что убегу. Сказал им об этом в самолете. Пожелал пацанам удачи. Они сидели в автобусе, зная, что я уже не приду, — а меня искали по всему аэропорту, — и ждали час. Понятно, все матерились — так как после перелета никому не хотелось еще столько времени тянуть с переездом в гостиницу. Но никто руководству не раскололся. Хотя друг другу, уверен, все к тому времени уже все рассказали.

— Трясло вас в те дни прилично?

— Нет, за себя я был спокоен. Больше нервничал за родителей, что они остались в Магнитке, — им могли начать звонить, расспрашивать.

Евгений Малкин с Кубком Стэнли в Магнитогорвске. Фото photo.khl.ru
Евгений Малкин с Кубком Стэнли в Магнитогорвске.
Фото photo.khl.ru

С Рашниковым помирились в 2009-м, когда Малкин привез в Магнитогорск Кубок Стэнли

Владимир Анатольевич рассказывает:

— Сейчас ту историю с его побегом из Хельсинки воспринимаю нормально. А тогда мы переживали. Но раз человек захотел уехать — он и уехал. Его право. Но мы не ожидали... Да-да, мы не знали, что он убежит. Все это даже от нас, родителей, скрыли, втихаря сделали. Может, и правильно — если бы мы знали, ненароком могли и разболтать. А тут вдруг звонит Геннадий Величкин и говорит: «Женя убежал». Я подумал: «Куда убежал? Что случилось? Сначала расстроились, тем более что по телевизору все время сюжеты об этом крутили. Не знали, что и думать. А немного позже узнали, что с ним все в порядке и он действительно убежал.

Сам он перезвонил не сразу. Через неделю, наверное. Впрочем, и в обычное время не сказать, что звонит очень часто. А тогда, скорее всего, Женя сам переживал. В другую страну человек попадает в 20 лет — вы думаете, так это все легко? Не зная языка...

Почти семь лет спустя в интервью с Женей я завел разговор об этом:

— Папа сказал мне, что не знал о вашем побеге.

— Это правда, — отвечает он. — Отец не знал, а мама знала.

Тут мне стало особенно интересно — ведь Владимир Анатольевич был уверен, что его жена тоже была не в курсе.

— Как это?

— Папе не стал говорить, потому что он согласился, чтобы я остался в «Металлурге» еще на сезон. Думаю, на него давили. А маме сказал, но она, мне кажется, не поверила, что смогу. Для них это был сюрприз, даже для нее.

17 августа Малкин прислал в «Металлург» по факсу заявление об увольнении по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом. Генеральный менеджер Величкин назвал факс грубой подделкой и заявил, что клуб подаст в суд, чтобы не позволить игроку выступать за «Пингвинз».

18 августа Женя вместе со своими агентами обнаружился в Лос-Анджелесе и начал тренироваться.

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21 августа в интервью «СЭ» Малкин заявил, что при подписании нового контракта с «Металлургом» на него сильно давили: «Я им без конца объяснял, что хочу уехать в НХЛ, что мне как игроку необходимо расти, что я обещал «Питтсбургу»... Но меня никто не хотел слушать. Они наседали со своими аргументами».

5 сентября Малкин подписал контракт новичка с «Питтсбургом».

15 сентября Арбитраж Федерации хоккея России запретил Малкину играть за российские и зарубежные клубы до урегулирования контрактных взаимоотношений с «Магниткой». Хоккеист тут же обжаловал решение ФХР в суде высшей инстанции — Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

18 сентября тогда главный юрист, а впоследствии фигура номер два в НХЛ Билл Дэйли в интервью канадской прессе выразил большие сомнения насчет юридической силы решения «частной арбитражной группы в России». До решения CAS, признанного всеми странами международного спортивного судебного органа, Малкину разрешили играть в НХЛ.

16 ноября Спортивный арбитражный суд отказал «Металлургу» в удовлетворении иска.

— Мы не ругались, — рассказывал мне в 2012-м Величкин. — Расстались после той встречи у Малкиных дома, на следующий день он пришел на тренировку. Затем вместе летели в Москву, сыграли матч, перелетели в Хельсинки. А потом он развернулся и ушел, поскольку люди, которые с ним работали, его убедили. Чего с ним ругаться-то? То, каким оказался отъезд Жени в НХЛ...

Это жизнь. Так получилось. Это не говорит, что Женя плохой или мы с Рашниковым плохие. Каждый боролся за свои интересы. Случилось так, как случилось. И все встало на свои места. В итоге вышло хорошо для Жени, который, возможно, благодаря тому году, когда уехал, сегодня и стал лучшим. Может, останься он еще на год здесь, и такого бы не было. А может, было бы еще лучше. Какой смысл сегодня об этом говорить? Когда он в следующий раз прилетел в Магнитогорск, мы его встречали на взлетной полосе с букетом цветов. Обнялись, расцеловались, куча фотографий есть. И в тот же сезон, когда Женя улетел в НХЛ, у его папы и мамы весь сезон была VIP-ложа и все остальные блага, которые полагались семье, воспитавшей такого мальчика.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Тогда же мы вынуждены были убрать Кинга, пришел Канарейкин, у нас не очень хорошо все получалось. И, помню, в каком-то интервью Малкину задают вопрос: «Вы уехали, а за своей бывшей командой следите? Слышали, что Кинга уволили, дела неважно идут?» Он ответил: «Я очень хорошо знаком с менеджером команды Геннадием Величкиным. Полагаю, что он умный человек и что-нибудь придумает». Мне эти Женькины слова запомнились. Еще и потому, что он их сказал — и как будто именно после этих слов у нас все стало получаться и мы выиграли чемпионат! Женя — великий человек во всех отношениях".

Спрашиваю Малкина, быстро ли он помирился после побега с главным боссом ММК и «Металлурга» Виктором Рашниковым.

— Это случилось, когда я в 2009-м привез в Магнитогорск Кубок Стэнли, — ответил Малкин. — Тогда уж мы встретились, в ложе сидели, разговаривали, ужинали. И на мемориал Ромазана на лед с Кубком выходил. Его дети, внуки с трофеем фотографировались...

— На отношение к нам со стороны клуба и лично Величкина Женин отъезд не повлиял, — вспоминает отец. — Опасения были немножко, мы боялись, что что-нибудь не так будет. Но ничего не случилось, все как-то улеглось. Время лечит. А у нас с Величкиным всегда нормальные отношения были. По телефону иногда позвонит, поговорим...

Мало кто знает, что после локаута Малкин получил серьезное предложение вернуться в Магнитогорск. Владелец «Металлурга» Виктор Рашников рассказывал мне в 2016 году:

— Я его звал, предлагал такие же суммы, какие он получал в «Питтсбурге». Гарантировал, что подпишу контракт сразу на пять лет. Причем получал бы (на руки) он больше, поскольку там налоги сорок процентов, а здесь тринадцать. Вначале эта мысль его захватила, но затем локаут закончился, он уехал и через какое-то время позвонил и сказал, что все-таки хотел бы остаться в Питтсбурге. Шанс был, и я думал, что он сработает. Мы по-прежнему очень хотели бы видеть Малкина дома. Ему скоро тридцать лет, и я не понимаю, зачем он в 2013 году подписал такой длинный контракт с «Пингвинз» — на восемь лет. В конце концов, Женя мог «выкрутить» на один-два миллиона в год больше, поскольку у него был вариант здесь!

Малкин на это отреагировал так:

— На самом деле они каждый год предлагают мне этот контракт и ждут в Магнитке. Вот в 2019-м «Металлург» проиграл в первом раунде в Уфе, и Геннадий Величкин написал мне СМС: «Возвращайся, ты нам нужен. Мы проигрываем без тебя». Хотя не знаю, как бы я помог. Один хоккеист не может выиграть Кубок Гагарина, кто бы он ни был! Мы с Виктором Филипповичем в хороших отношениях, каждое летом видимся в Москве. Даже летали к нему на отдых в Италию. И каждый год он намекает на возвращение. Но это скорее шуточные намеки.

— Но все без исключения поймут, если когда-нибудь вы решите закончить карьеру в родном «Металлурге». Ваша жена даже рекомендует вам сделать это. Прислушаетесь?

— Да, в последнее время Аня об этом говорит. Есть у нее такая мечта, потому что, по ее словам, это будет красивая история. Да, было бы классно, если бы я отыграл всю карьеру в «Питтсбурге» и на последний год приехал в «Магнитку». Но главное, не хочу быть балластом для команды — приехать и сидеть ненужным игроком в четвертом звене просто из-за фамилии. От меня все равно будут ждать каких-то интересных действий, движений на льду.

— То есть хочется приехать и по-настоящему помочь команде выиграть?

— Да. А не так, что я буду до последнего пытаться зацепиться за НХЛ и в сорок с чем-то лет приеду в КХЛ уже мало на что способным. Там большая площадка, надо бегать, и это непросто. Помню, даже в локаутный год там играть мне было намного сложнее, чем здесь!

Я спросил Анну Кастерову об отношении к возможному возвращению мужа на последний сезон в Магнитку, напомнив, что Павел Дацюк последний свой контракт подписал в родном городе, Екатеринбурге. И поинтересовался, так ли, по ее мнению, все будет и у Евгения.

— Думаю, что в конечном итоге — да, в Магнитогорске его карьера и закончится. Это было бы честно, правильно, — ответила Аня.

Когда мы беседовали у Малкиных дома в марте 2019-го, я спросил, насколько его, человека, добившегося в НХЛ всего, заводят такие цели, как стать лучшим российским ассистентом всех времен.

— Ну, не всех времен, — улыбнулся Малкин. — Если я Федорова обгоню, когда-то кто-то и мой рекорд побьет. Конечно, стимул всегда присутствует. Без него не будет движения. Конечно, мне будет приятно, если через пару сезонов получится побить его рекорд. Приятно и то, что я не просто так выхожу на лед, а помогаю команде выигрывать. И показываю, чего достиг как хоккеист и для чего каждый день иду на тренировки. Но, если этот рекорд и произойдет, то станет мимолетной радостью. Не буду о нем долго думать, ставить себе иконы, кубки, памятники. Приятно обгонять больших мастеров. Соревновательный процесс для спортсменов — определяющий.

— Для вас важно обогнать Федорова, Ларионова и Брылина и стать самым титулованным российским обладателем Кубка Стэнли с четырьмя трофеями? — спросил я Малкина. Надо было видеть, как загорелись его глаза!

— Это было бы суперпочетно! Человек — такое создание, что, когда у него что-то есть, всегда хочется большего. Когда завоевали первый Кубок, все говорили: «Да вы обыграли «Детройт» случайно, вам просто повезло!» И я понимаю, что конкретно в седьмом матче так и было. Но мы победили в серии, и тут нет вопросов, случайно или нет. Тем не менее чем больше было таких разговоров, тем сильнее хотелось выиграть во второй раз. Думал, что выше радости уже быть не может.

А потом я взял и второй, и третий Кубок. Но и этого мало. Все прошло, ты отпраздновал, на следующий год тебя в плей-офф обыграли. Опустили на дно. И ты уже думаешь: надо вернуться! Спортивное честолюбие — оно никуда не девается. Закрываешь глаза ночью — и все равно представляешь, как ты еще раз Кубок Стэнли поднимешь, в овертайме гол забьешь. Какие-то фантазии, мечты должны быть у тебя в голове!..

Евгений Малкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 67 43 24 91
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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Бостон – Торонто
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Коламбус – Айлендерс
3 : 4
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Питтсбург – Рейнджерс
2 : 3
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Тампа-Бэй – Каролина
 4 : 3 ОТ
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 7 : 4
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Миннесота – Филадельфия
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30.03 03:00
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Крис Крайдер

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