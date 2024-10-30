Защитник СКА Выдренков считает, что команде не везло в матче с «Локомотивом»

Защитник СКА Иван Выдренков прокомментировал «СЭ» поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).

— Первый период, честно говоря, удивил. С «Локомотивом» всегда были не особо результативные матчи, поэтому 5 заброшенных шайб в первом периоде достаточно неожиданны. Жаль, что остальные периоды оказались безголевыми.

Не получилось забить гол, но мы создавали много хороших, опасных моментов. Может где-то в чем-то не повезло, не доработали, не закрыли вратаря... Надеюсь, в будущих играх мы улучшим эти компоненты.

Не сказал бы, что игра «Локомотива» в обороне предопределила исход. Да, неплохо сыграли. Мы тоже сыграли достаточно хороший матч, просто чуть не повезло, — сказал Выдренков «СЭ».