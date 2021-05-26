Воспитанник «Трактора» Абрамов вернулся в клуб из системы «Оттавы»

Нападающий Виталий Абрамов вернулся в «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

23-летний воспитанник «Трактора» заключил контракт на два года.

Виталий Абрамов возвращается в «Трактор» ?? C воспитанником клуба достигнута договоренность о контракте на два года. pic.twitter.com/jbACOWbMJv — HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) May 26, 2021

Абрамов выступал в Северной Америке с 2015 года. С 2018 по 2021 год он выступал в системе «Оттавы». В сезоне-2020/21 россиянин провел 23 матча за команду АХЛ «Белвилль», на его счету 19 (7+12) очков. Также он принял участие в 2 матчах «Оттавы» в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.