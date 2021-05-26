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Воспитанник «Трактора» Абрамов вернулся в клуб из системы «Оттавы»

11:51
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Нападающий Виталий Абрамов вернулся в «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

23-летний воспитанник «Трактора» заключил контракт на два года.

Абрамов выступал в Северной Америке с 2015 года. С 2018 по 2021 год он выступал в системе «Оттавы». В сезоне-2020/21 россиянин провел 23 матча за команду АХЛ «Белвилль», на его счету 19 (7+12) очков. Также он принял участие в 2 матчах «Оттавы» в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38728-vitaliy-abramov-vozvrashchaetsya-v-traktor/

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