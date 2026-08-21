Баширов: «Представители Вязового не высказывали желания уехать за океан в отличие от Жаровского»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о будущем вратаря Семена Вязового и нападающего Александра Жаровского.

Контракты обоих игроков истекают через год. Права на Вязового в НХЛ принадлежат «Сиэтлу», а на Жаровского — «Монреалю».

— Периодически возникают вопросы относительно будущего Александра Жаровского. Но мы не ставим цель его уговаривать и тянуть к себе. Пока мы не форсируем переговоры. Через год он поймет, готов ли уехать в команду, которой принадлежат права на него.

По Семену Вязовому будем разговаривать в конце сезона. Его представители не высказывали желания уехать за океан в отличие от Жаровского, — сказал Баширов.