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Баширов: «Представители Вязового не высказывали желания уехать за океан в отличие от Жаровского»

Радмир Сахибгареев

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о будущем вратаря Семена Вязового и нападающего Александра Жаровского.

Контракты обоих игроков истекают через год. Права на Вязового в НХЛ принадлежат «Сиэтлу», а на Жаровского — «Монреалю».

— Периодически возникают вопросы относительно будущего Александра Жаровского. Но мы не ставим цель его уговаривать и тянуть к себе. Пока мы не форсируем переговоры. Через год он поймет, готов ли уехать в команду, которой принадлежат права на него.

По Семену Вязовому будем разговаривать в конце сезона. Его представители не высказывали желания уехать за океан в отличие от Жаровского, — сказал Баширов.

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ХК Салават Юлаев
Александр Жаровский
Ринат Баширов
Семен Вязовой
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