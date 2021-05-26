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«Авангард» выменял у «Витязя» права на Дергачева

14:43
Александр Дергачев. Фото photo.khl.ru
Александр Дергачев. Фото photo.khl.ru
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Хоккейный клуб «Авангард» обменял в «Витязь» нападающего Александра Яремчука и права на шведского защитника Оливера Чюлингтона на 24-летнего форварда Александра Дергачева, сообщает сайт омского клуба.

Дергачев за 53 матча в прошедшем сезоне набрал 23 (11+12) очка. У нападающего односторонний двухлетний контракт.

«Александр Яремчук давно хотел получать игровое время в команде КХЛ. Это безусловно талантливый форвард, но в «Витязе» он получит больше возможностей проявить себя. Мы благодарим его за работу и желаем удачи. Александр Дергачев поборется за место в топ-6, это молодой техничный игрок с поставленным кистевым броском. Уверен, что Саша еще будет прогрессировать. Видим его в команде как центрального нападающего, но это хоккеист, который может сыграть и на краю, он достаточно универсален», — отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42355/

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