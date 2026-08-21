Баширов: «Мне не удается отделить в себе хоккейного родителя от руководителя при принятии решений в отношении своего сына»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением об игре своего сына Руслана Баширова в системе уфимского клуба.

— Мне не удается отделить в себе хоккейного родителя от руководителя при принятии решений в отношении своего сына. К сожалению, Руслан стал жертвой моей политики, согласно которой все должны занимать свое место по заслугам. Он никогда не был в первом или втором звене, имел небольшое игровое время. Но это позволяло мне отвечать на просьбы больших начальников.

На 95 процентов они не приходили, потому что говорили, что у Баширова сын играет в четвертом звене. Где-то я это сделал с перебором, не обращая внимания на него и продвигая свою политику. Сейчас я не скрываю, что есть авансы. Но он старается, как только сам поймет свои возможности и сделает правильные выводы, мы примем решение. То, что он недоиграл в школе, сказывается. Катание и владение шайбой у него есть. Иногда он и сам говорит, что ему нужно больше играть, чтобы почувствовать уверенность. Но, откровенно говоря, невозможно к этому относиться полностью профессионально.

Сейчас он выше и крепче меня, занимается несколько часов за пределами спортивных объектов «Салавата Юлаева», — сказал Баширов.