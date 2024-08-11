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Сегодня, 09:00

Ткачев — о разрыве ахилла: «Был в шоке. До конца надеялся, что травмы нет»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал, как получил разрыв ахилла, из-за которого пропустит несколько месяцев регулярного чемпионата КХЛ.

— Как ваше здоровье? Хорошо ли прошла операция?

— Операция прошла хорошо, благодарен врачам. Более точно будет понятно во вторник после УЗИ. Но врачи сказали, что все отлично.

— Слышал, что вы планируете к декабрю вернуться, но с учетом такой травмы кажется, что более реальные сроки — январь-февраль.

— Конечно, чем быстрее, тем лучше. Но форсировать нельзя, чтобы не получить рецидив. Как организм даст мне вернуться, так и сделаем.

— Как вы получили травму? Что случилось?

— Решил дополнительно доработать на тренировке два подхода с ускорением. И на второй раз...

— У вас первая такая серьезная травма?

— Да, когда была операция, первый раз так под наркозом лежал.

— Как в «Авангарде» отнеслись к ситуации?

— Санкций никаких не было. Благодарен руководству и тренерскому штабу, что отнеслись с пониманием. Я же серьезно готовился к сезону, не лафу гонял.

— Помните первые мысли, когда поняли, что травма серьезная?

— Конечно, я был в шоке. Не хотел воспринимать, что получил травму. До конца надеялся, что ее нет. Когда приехал в больницу, доктор сказал, что 95 процентов, что это разрыв, еще перед МРТ. Верил в эти пять процентов, что обойдется. Ставил для себя большие цели на этот сезон...

— Но разрыв ахилла же не сказывается на скорости, на возможностях использовать ваше мастерство?

— Пока не был в такой ситуации — сложно сказать. Но сделаю все, чтобы это на меня не повлияло. Уверен, что на моей игре это не скажется. По этому поводу не переживаю.

— Где будете жить, пока восстанавливаетесь от травмы?

— Пока прохожу лечение в Москве. К началу предсезонного турнира в Омске прилечу туда, и мной будут заниматься врачи «Авангарда». Дальше не буду загадывать.

— Не волнуетесь, что к моменту вашего возвращения «Авангард» будет в зоне турбулентности? В плей-офф понятно, что попадете, но кто знает, на каком месте будете.

— Уверен в ребятах, в том, что они хорошо пройдут ту часть сезона, пока меня не будет. У Звягина есть психологический подход к игрокам, который вселяет уверенность. Думаю, у него есть все, чтобы стать хорошим тренером.

Владимир Ткачев. «Доктор сказал: «95 процентов, что разрыв». Верил до конца в оставшиеся 5». Ткачев — о тяжелой травме и пятилетнем контракте с «Авангардом»
Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
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