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Алексей Анисимов: «Я доволен тем, как судьи отработали в прошедшем сезоне КХЛ»

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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил качество судейства в прошлом сезоне.

«Я доволен прошлым сезоном и тем, как судьи отработали. То, что мы просили от ребят, которым нужно было немножко подрасти в мастерстве и в психологической устойчивости, они выполнили. Да, в определенных матчах коллеги выпадали, но без этого никуда. Они тоже живые люди и имеют право на ошибку», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Победителем Кубка Гагарина сезона-2023/24 является магнитогорский «Металлург», обыгравший ярославский «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
Алексей Анисимов
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