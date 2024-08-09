Алексей Анисимов: «Я доволен тем, как судьи отработали в прошедшем сезоне КХЛ»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил качество судейства в прошлом сезоне.

«Я доволен прошлым сезоном и тем, как судьи отработали. То, что мы просили от ребят, которым нужно было немножко подрасти в мастерстве и в психологической устойчивости, они выполнили. Да, в определенных матчах коллеги выпадали, но без этого никуда. Они тоже живые люди и имеют право на ошибку», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Победителем Кубка Гагарина сезона-2023/24 является магнитогорский «Металлург», обыгравший ярославский «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.