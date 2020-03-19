Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заявление нападающего клуба Линуса Умарка, сказавшего в интервью Expressen, что в Россию он не вернется.

— Линус очень эмоциональный человек. Он будет делать все, что скажет клуб, — отметил Курносов.

Умарк и остальные легионеры «Салавата» покинули Россию на чартере и разъехались по своим странам. КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. (Игорь Еронко)