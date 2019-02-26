Тренера сборной Экстралиги вызвали в ложу Лукашенко после победы над минским "Динамо"

Тренер сборной белорусской Экстралиги Михаил Захаров был вызван в ложу президента Белоруссии Александра Лукашенко после победы в первом матче серии с минским "Динамо" (4:2).

Белорусское издание "Прессбол" сообщает, что специалист сразу пошел в ложу президента, не зайдя в раздевалку своей команды.

Серия между "Динамо" и сборной Экстралиги, собранной, в основном, из игроков минской "Юности", продлится до двух побед любой из команд. Следующая игра пройдет в четверг, на "Чижовка-Арене".

Ранее белорусские СМИ сообщали, что от результатов этого противостояния зависит судьба минского "Динамо" в КХЛ. Согласно другой информации, в случае поражения минчан, дело может ограничиться отставкой их тренерского штаба.

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