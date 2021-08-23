Скабелка: «Лихачев принял решение вернуться в Северную Америку. Это полностью его инициатива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после поражения от «Трактора» (0:3) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Первый период остался полностью за «Трактором», — отметил Скабелка. — Они были быстрее, выигрывали все стыки и единоборства. У нас здорово отыграл Исаев. Мы смогли перестроиться во втором периоде, хотя гол в первой смене немного сбил настрой на двадцатиминутку. Но с середины периода смогли перестроиться. Мы сегодня много владели шайбой в зоне атаки, но было мало агрессивных действий, которые могли бы привести к голу. Сегодня у нас были новые сочетания, появились и новые ребята, и те, которые были травмированы.

— Как вам дебют Максима Шалунова? Как пришли к сочетанию с Буше и Петерссоном? Не считаете, что слишком много бросающих игроков в одной тройке?

— Нет, не слишком много. Они хорошо смотрелись на тренировке. Это первая игра в таком сочетании и для Шалунова, и для Петтерссона. Нам понравилось их взаимодействие на тренировках, и мы решили попробовать такое сочетание. Проанализируем игру и посмотрим, какие коррективы внести.

— Вам не кажется, что кандидатура Дениса Баранцева в спецбригаде большинства спорная? С таким подбором бросающих форвардов напрашивается защитник, который будет больше двигать шайбу. Например, тот же Осипов. Рассматривали ли вы варианты, чтобы попробовать на синей линии другого защитника?

— Да, рассматривали. Могу сказать, что это только первая игра в таких сочетаниях. Мы работаем неделю. Какие-то выводы делать преждевременно.

— Ярослав Лихачев в июле подписал просмотровый контракт с «Локомотивом». Клуб объявлял, что он участвует в двухсторонних матчах, но ни в Уфе, ни сейчас в Челябинске его нет в составе. Проясните ситуацию?

— Ярослав принял решение вернуться в Северную Америку. Это полностью его инициатива.

— Вы видите Дениса Алексеева крайним или центральным нападающим в целом по сезону?

— Мы с Алексеевым разговаривали и пришли к выводу, что и мне больше нравится, и он себя лучше ощущает на фланге. Это более агрессивная игра с владением шайбы. Пока оставим его на этой позиции, но в любой момент можем поменять, как это сделали с Павлом Красковским. Половину прошлого сезона он играл на краю, потом мы перевели его в центр. Самое главное, чтобы игрок приносил пользу и комфортно себя чувствовал.

— У Александра Полунина очередная попытка закрепиться в основе. Как оцените его перспективы?

— Полунин старается, все будет зависеть от него.